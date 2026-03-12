Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин сказал, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев играет на великолепном уровне и ему стоит продолжить выступление за национальную команду.