Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Футбол
 
12:34 12.03.2026 (обновлено: 12:38 12.03.2026)
Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную
футбол
спорт
юрий семин
игорь акинфеев
пфк цска
сборная россии по футболу
Новости
Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную

Семин: Акинфееву пора вернуться в сборную России, он великолепно играет

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин сказал, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев играет на великолепном уровне и ему стоит продолжить выступление за национальную команду.
В среду был объявлен расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. На вратарскую позицию были вызваны: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Максим Бориско ("Балтика").
«
"Зачем Игорю уходить из сборной? Ему надо играть (в сборной), он великолепно играет, высочайший уровень. Может быть, еще даже вернется", - сказал Семин.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за "красно-синих" на протяжении всей карьеры - с 2003 года. В составе армейцев голкипер выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, на его счету 111 игр за сборную, бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года, а также выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. В октябре 2018 года Акинфеев сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
10 ноября 2025, 16:49
 
ФутболСпортЮрий СеминИгорь АкинфеевПФК ЦСКАСборная России по футболу
 
