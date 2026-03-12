Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин сказал, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев играет на великолепном уровне и ему стоит продолжить выступление за национальную команду.
В среду был объявлен расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. На вратарскую позицию были вызваны: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Максим Бориско ("Балтика").
«
"Зачем Игорю уходить из сборной? Ему надо играть (в сборной), он великолепно играет, высочайший уровень. Может быть, еще даже вернется", - сказал Семин.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за "красно-синих" на протяжении всей карьеры - с 2003 года. В составе армейцев голкипер выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, на его счету 111 игр за сборную, бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года, а также выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. В октябре 2018 года Акинфеев сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
