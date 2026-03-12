Рейтинг@Mail.ru
20:50 12.03.2026 (обновлено: 20:51 12.03.2026)
Эксперт прокомментировал нападение США на иранский фрегат
Эксперт прокомментировал нападение США на иранский фрегат
в мире, сша, шри-ланка, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Шри-Ланка, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт прокомментировал нападение США на иранский фрегат

Чандрамохан: атака на иранский фрегат показала, что США нарушают нормы права

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Иранский фрегат "Дена", подвергшийся нападению США у берегов Шри-Ланки, был неопасным объектом и имел право на мирный проход, атака на него продемонстрировала, что США могут нарушить нормы международного права в одностороннем порядке, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.
Возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена" 4 марта был торпедирован подлодкой США в пределах исключительной экономической зоны Шри-Ланки. Корабль подал сигнал бедствия, в результате спасательной операции ВМС Шри-Ланки на берег доставлены 32 члена экипажа. Также в ходе операции обнаружены тела 84 моряков с иранского корабля.
"Дело в том, что иранский корабль, ставший целью американских войск, был, по сути, неопасным объектом. Но когда он стал целью, стало очевидно, что США могут нарушить нормы международного права в одностороннем порядке... И мы также считаем, что это явно является нарушением того, что можно сказать о существующих законах, регулирующих вооруженные конфликты, и тех международных правил и отношений, которым должны следовать стороны", - сказал он.
Чандромохан отметил, что возвращавшийся с международных учений иранский фрегат был невооруженным.
"Судно было невооруженным. Согласно Конвенции по международному морскому праву, у корабля было право мирного прохода, оно было явно нарушено. Когда речь заходит о Шри-Ланке, Шри-Ланка также понимает, что корабль, ставший мишенью США, имел право на мирный проход. Он находился в пределах исключительной экономической зоны Шри-Ланки, инцидент произошел не в открытом море, так что это тоже было нарушением", - отметил он.
По мнению эксперта, Индия озабочена тем, что атака произошла недалеко от ее территории.
"Одно дело, когда одна страна недавно напала на другую. Именно это США сделали в отношении Ирана. Но совсем другое дело, когда эта страна нацелилась на огромный корабль в прибрежной зоне, расположенной довольно близко к Индии. Так что мы видим это и рассматриваем проблему именно с этой точки зрения", - добавил Чандромохан.
