Отец Филиппова заявил, что лыжники задумываются о переходе в ски-альпинизм
Отец Филиппова заявил, что лыжники задумываются о переходе в ски-альпинизм - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Отец Филиппова заявил, что лыжники задумываются о переходе в ски-альпинизм
Отец серебряного призера Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никиты Филиппова, тренер сборной России Алексей Филиппов, отметил, что после успехов его сына многие... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T12:22:00+03:00
2026-03-12T12:22:00+03:00
2026-03-12T12:22:00+03:00
https://ria.ru/20260312/serebro-2080174146.html
спорт, никита филиппов, ски-альпинизм
Спорт, Никита Филиппов, Ски-альпинизм
Отец Филиппова заявил, что лыжники задумываются о переходе в ски-альпинизм
Отец Филиппова заявил, что после ОИ лыжники захотели перейти в ски-альпинизм
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Сергей Смышляев. Отец серебряного призера Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никиты Филиппова, тренер сборной России Алексей Филиппов, отметил, что после успехов его сына многие молодые спортсмены, в том числе лыжники и биатлонисты, задумались о переходе в эту дисциплину.
В феврале на Олимпиаде Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. Позднее на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане он стал победителем в данной дисциплине. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
"Никита внес огромный вклад в развитие ски-альпинизма. Многие молодые лыжники и биатлонисты уже задумались о смене вида спорта. Никита дал мотивацию молодым ребятам. Ски-альпинизм - немногочисленный вид спорта, горы требуют хорошей функциональной и психологической подготовки. Горы фильтруют людей", - сказал Филиппов журналистам.
"Психология была ключевым моментом перед Олимпиадой. Главное было - донести до него, что все возможно. Функционал мы тоже отрабатывали, моделировали. Добились хорошего результата. Не хочу говорить про "чуть-чуть". Горжусь, что Никита смог это сделать", - добавил специалист.