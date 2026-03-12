Отец Филиппова заявил, что лыжники задумываются о переходе в ски-альпинизм

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Сергей Смышляев. Отец серебряного призера Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никиты Филиппова, тренер сборной России Алексей Филиппов, отметил, что после успехов его сына многие молодые спортсмены, в том числе лыжники и биатлонисты, задумались о переходе в эту дисциплину.

В феврале на Олимпиаде Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. Позднее на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане он стал победителем в данной дисциплине. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.

« "Никита внес огромный вклад в развитие ски-альпинизма. Многие молодые лыжники и биатлонисты уже задумались о смене вида спорта. Никита дал мотивацию молодым ребятам. Ски-альпинизм - немногочисленный вид спорта, горы требуют хорошей функциональной и психологической подготовки. Горы фильтруют людей", - сказал Филиппов журналистам.