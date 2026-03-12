Рейтинг@Mail.ru
Сноубордист Фадеев рассказал, как ему пришлось ампутировать ногу - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
13:45 12.03.2026 (обновлено: 14:07 12.03.2026)
Сноубордист Фадеев рассказал, как ему пришлось ампутировать ногу
Сноубордист Фадеев рассказал, как ему пришлось ампутировать ногу
Сноубордист Фадеев рассказал, как ему пришлось ампутировать ногу
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев рассказал в интервью РИА Новости, что успел получить переохлаждение, пока спасатели доехали до места его падения в...
Сноубордист Фадеев рассказал, как ему пришлось ампутировать ногу

Фадеев: пока спасатели приехали, получил переохлаждение, ногу ампутировали

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев рассказал в интервью РИА Новости, что успел получить переохлаждение, пока спасатели доехали до места его падения в Шерегеше, после чего ему пришлось ампутировать ногу.
Фадееву 37 лет. Ему ампутировали ногу в 2020 году после падения во время катания на сноуборде в Шерегеше.
«
"Никогда себя не виню. Если вспоминать подробности инцидента, то, когда упал, сознание не потерял, но чувствовал, что с организмом что-то не то, понимал, что уже потерял много крови и тело начинает остывать. Подумал, что умру, даже молился богу в тот момент. Не было мыслей о жизни, работе, детях, сознание начало останавливаться. Помню, видел деревья, серое небо. При этом страха не было, только жуткая боль, которая меня фактически вырубала. Потом все начало темнеть, слава богу, спасатели успели", - сказал Фадеев.
Дмитрий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
«
"Восприятие в тот момент было не в адеквате, думаю, все длилось часа четыре. За это время успел получить переохлаждение. Уже белым меня завезли в больницу. Проблема была в том, что на месте не было сосудистого хирурга, его вертолетом доставили. Пока все делали, ногу спасти уже не удалось. Хирург сообщил, что травма была незначительной. Подобные операции проводят даже студенты. Но этот же врач сказал, что, если бы у меня был надрыв в месте повреждения кожи, я бы умер через 10 минут", - добавил он.
Фадеев отметил, что уже в реанимации приступил к работе.
«
"Стадии торга и принятия прошли за неделю. Дело в том, что тогда начался ковид, из-за которого по моей основной деятельности перекрыли много грузов в Китае. Очень стрессовая обстановка. Когда проснулся в реанимации, у меня было 276 пропущенных, связанных с работой. Прямо там пришлось организовывать частный борт в Россию, чтобы доставить груз. Совершенно не было времени ни на какие мысли", - добавил собеседник агентства.
Полностью интервью с Дмитрием Фадеевым читайте на сайте РИА Новости.
