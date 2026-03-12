https://ria.ru/20260312/fadeev-2080210251.html
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду
2026-03-12T13:30:00+03:00
2026-03-12T13:30:00+03:00
2026-03-12T13:30:00+03:00
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил в интервью РИА Новости, что готов провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову мастер-класс по катанию на сноуборде.
Костомаров ранее перенес тяжелую болезнь, из-за которой ему была проведена частичная ампутация конечностей.
"Когда человеку интересна какая-то деятельность, он будет искать любые возможности ей заниматься", - ответил Фадеев на вопрос, понимает ли он желание Костомарова вновь встать на коньки.
"Конечно, - отметил Фадеев возможность провести Костомарову мастер-класс по катанию на сноуборде. - Думаю, не только я (готов), у нас большое сообщество людей, катающихся на протезах, и они бы с радостью ввели бы его в эту среду хотя бы в качестве тест-драйва".
Полностью интервью с Дмитрием Фадеевым читайте на сайте РИА Новости.