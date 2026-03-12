Рейтинг@Mail.ru
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду
13:30 12.03.2026
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил в интервью РИА Новости, что готов провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову мастер-класс... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
роман костомаров
паралимпийские игры
сноуборд
вокруг спорта
https://ria.ru/20260311/foto-2079999167.html
Новости
ru-RU
1920
1920
true
роман костомаров, паралимпийские игры, сноуборд, вокруг спорта
Роман Костомаров, Паралимпийские игры, Сноуборд, Вокруг спорта
Российский паралимпиец предложил Костомарову мастер-класс по сноуборду

Паралимпиец Фадеев готов провести Костомарову мастер-класс по сноуборду

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФигурист Роман Костомаров на церемонии награждения лауреатов Премии Художественного театра на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
Фигурист Роман Костомаров на церемонии награждения лауреатов Премии Художественного театра на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил в интервью РИА Новости, что готов провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову мастер-класс по катанию на сноуборде.
Костомаров ранее перенес тяжелую болезнь, из-за которой ему была проведена частичная ампутация конечностей.
"Когда человеку интересна какая-то деятельность, он будет искать любые возможности ей заниматься", - ответил Фадеев на вопрос, понимает ли он желание Костомарова вновь встать на коньки.
«
"Конечно, - отметил Фадеев возможность провести Костомарову мастер-класс по катанию на сноуборде. - Думаю, не только я (готов), у нас большое сообщество людей, катающихся на протезах, и они бы с радостью ввели бы его в эту среду хотя бы в качестве тест-драйва".
Полностью интервью с Дмитрием Фадеевым читайте на сайте РИА Новости.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Немецкий лыжник не стал комментировать отказ от фото с Багиян
11 марта, 16:13
 
Роман КостомаровПаралимпийские игрыСноубордВокруг спорта
 
