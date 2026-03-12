https://ria.ru/20260312/fadeev-2080192819.html
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев
Сноубордист Дмитрий Фадеев в интервью РИА Новости заявил, что не чувствует влияния политики на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
паралимпийские игры
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
италия
милан
кортина-д'ампеццо
италия
паралимпийские игры, спорт, милан, кортина-д'ампеццо, италия
Паралимпийские игры, Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Италия
