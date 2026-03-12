Рейтинг@Mail.ru
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/fadeev-2080192819.html
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев
Сноубордист Дмитрий Фадеев в интервью РИА Новости заявил, что не чувствует влияния политики на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T12:34:00+03:00
2026-03-12T12:34:00+03:00
паралимпийские игры
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080190009_0:0:3347:1883_1920x0_80_0_0_b3698d705048b152c27020ec792537dc.jpg
https://ria.ru/20260311/paralimpiada-2079995972.html
милан
кортина-д'ампеццо
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080190009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f7418ebbc12e1c2e9d4450ab5ed97146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, спорт, милан, кортина-д'ампеццо, италия
Паралимпийские игры, Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Италия
Политики на Паралимпиаде будто не существует, заявил сноубордист Фадеев

Сноубордист Фадеев: политики на Паралимпиаде будто не существует

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДмитрий Фадеев
Дмитрий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Фадеев
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сноубордист Дмитрий Фадеев в интервью РИА Новости заявил, что не чувствует влияния политики на Паралимпийских играх в Италии.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
"То, что происходит, безусловно, имеет благоприятный эффект для всех сторон: и для спортсменов, и для зрителей, но решения принимаются на других уровнях. Сейчас в Италии нет никаких негативных моментов, будто политики вообще не существует, и это очень здорово", - сказал Фадеев.
Чешская лыжница Симона Бубеничкова на XIV зимних Паралимпийских играх - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Чешской лыжнице запретили общаться с журналистами из России на Паралимпиаде
11 марта, 16:06
 
Паралимпийские игрыСпортМиланКортина-д'АмпеццоИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала