Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони по ситуации вокруг Ирана показывают тактические разногласия в западном лагере, однако не свидетельствуют о серьезном расколе внутри Евросоюза, заявил РИА Новости программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Он отметил, что именно из-за своей обособленной позиции Мадрид ещё в начале действий США и Израиля в отношении Ирана заявил, что американские базы на территории Испании не могут использоваться для ударов по исламской республике.