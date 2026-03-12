Рейтинг@Mail.ru
Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт
22:07 12.03.2026 (обновлено: 23:44 12.03.2026)
Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт
Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт
Заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони по ситуации вокруг Ирана показывают тактические разногласия в...
Позиция Санчеса и Мелони по Ирану показывает разногласия ЕС, заявил эксперт

Бордачев: слова Мелони и Санчеса об Иране показывают тактические разногласия ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони по ситуации вокруг Ирана показывают тактические разногласия в западном лагере, однако не свидетельствуют о серьезном расколе внутри Евросоюза, заявил РИА Новости программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
Премьер Испании Педро Санчес в среду подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, отметила, что военная операция США и Израиля против Ирана нарушают нормы международного права.
"Испания всегда занимала особую позицию. Мадрид исторически поддерживает тесные связи с арабским и североафриканским миром и традиционно критически относится к действиям Израиля... Сейчас видно, что на Западе есть раскол и (президент США Дональд) Трамп спровоцировал очередную информационную шумиху... Мелони говорит то, что (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц сказать боятся, а Санчес говорит то, что испанское правительство говорит практически всегда по такого рода поводам", - сказал Бордачев.
Он отметил, что именно из-за своей обособленной позиции Мадрид ещё в начале действий США и Израиля в отношении Ирана заявил, что американские базы на территории Испании не могут использоваться для ударов по исламской республике.
"При этом никакого серьезного раскола в странах Евросоюза на фоне ближневосточной эскалации не будет. Единственный серьезный раскольник - Великобритания - уже давно не в ЕС", - заключил эксперт.
В миреИранСШАИспанияДжорджа МелониПедро СанчесЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
