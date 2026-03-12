Вербовщики Эпштейна искали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации

ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Люди, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, вербовали в Польше гражданок Украины для дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре республики.

Национальная прокуратура Польши ранее сообщила, что начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна

"Вербовщики работали там, где легче всего найти людей в трудной жизненной ситуации. Украинки, приехавшие в Польшу в поисках работы или убежища, часто не имели устойчивого дохода и социальных связей, чем и пользовались посредники", - отметил источник.

Как уточнил собеседник агентства, потенциальных жертв искали в крупных польских городах и приграничных регионах, где проживает большое количество граждан Украины . По его словам, ведомство рассматривает несколько эпизодов вербовки молодых девушек, в том числе с Украины. Прокуратура также пытается установить личности людей, связанных с делом, за пределами Польши.

Источник отметил, что схема обычно начиналась с предложения о легальной работе - в модельном бизнесе, сфере обслуживания, гостиничном бизнесе или в частных домах.

"Им обещали достойную зарплату, помощь с жильем и документами. Однако затем условия резко менялись, и женщин принуждали к оказанию сексуальных услуг", - рассказал он.