Вербовщики Эпштейна искали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации
Вербовщики Эпштейна искали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации - РИА Новости, 12.03.2026
Вербовщики Эпштейна искали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации
Люди, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, вербовали в Польше гражданок Украины для дальнейшей сексуальной... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:33:00+03:00
2026-03-12T17:33:00+03:00
2026-03-12T17:33:00+03:00
в мире
польша
украина
сша
джеффри эпштейн
Вербовщики Эпштейна искали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации
Сообщники Эпштейна вербовали в Польше украинок для сексуальной эксплуатации
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Люди, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, вербовали в Польше гражданок Украины для дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре республики.
Национальная прокуратура Польши
ранее сообщила, что начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна
.
"Вербовщики работали там, где легче всего найти людей в трудной жизненной ситуации. Украинки, приехавшие в Польшу в поисках работы или убежища, часто не имели устойчивого дохода и социальных связей, чем и пользовались посредники", - отметил источник.
Как уточнил собеседник агентства, потенциальных жертв искали в крупных польских городах и приграничных регионах, где проживает большое количество граждан Украины
. По его словам, ведомство рассматривает несколько эпизодов вербовки молодых девушек, в том числе с Украины. Прокуратура также пытается установить личности людей, связанных с делом, за пределами Польши.
Источник отметил, что схема обычно начиналась с предложения о легальной работе - в модельном бизнесе, сфере обслуживания, гостиничном бизнесе или в частных домах.
"Им обещали достойную зарплату, помощь с жильем и документами. Однако затем условия резко менялись, и женщин принуждали к оказанию сексуальных услуг", - рассказал он.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.