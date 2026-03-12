Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
03:48 12.03.2026
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, возможно, был отцом, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, сша, джеффри эпштейн, фбр
В мире, США, Джеффри Эпштейн, ФБР
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ

Daily Mail: финансист Эпштейн сообщал, что у него был ребенок от одной из жертв

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, возможно, был отцом, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
Согласно сообщению издания, Эпштейн сказал о том, что у него есть ребенок от одной из своих жертв.
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
"Фотография блондинки на пляже висела в другой комнате его квартиры... Эпштейн заявил (имя скрыто), что это мать его ребенка... Там была скульптура торса, похожая на слепок; Эпштейн сказал, что этот слепок сделан с этой женщины", - приводит издание показания пострадавшей ФБР.
Daily Mail пишет, что Эпштейн был одержим идеей улучшения человеческой популяции при помощи генной инженерии. Некоторые его жертвы утверждали, что просыпались на печально известном ранчо Зорро в окружении лабораторного оборудования.
Ранее, согласно публикации, две жертвы сообщали, что Эпштейн просил их родить от него детей.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В файлах Эпштейна нашли обсуждение девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
 
