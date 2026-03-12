В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В каталогах девушек из Литвы и Украины в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены комментарии, выдающие сомнительные планы составителей подборок, выяснило РИА Новости, изучив файлы.

Ранее РИА Новости сообщило, что в файлах Эпштейна обнаружены семь документов, каждый из которых содержит подборку из 11 девушек. Девушки из Литвы Украины , но есть также Россия Австрия , Британия, в основном им от 19 до 24 лет. Возраст и страна происхождения некоторых девушек не указаны, при этом большинство из них снабжены откровенными оценками внешности и "рангами" в зависимости от внешних данных.

По некоторым пометкам в файлах можно предположить, что составители каталога собирались заниматься чем-то нелегальным – девушки либо сами высказывали подозрения, либо вызывали подозрения у составителей "каталога".

Например, про 21-летнюю британку стоит приписка: "Слишком подозрительна, наверное, пока безопаснее отказаться". Про 18-летнюю украинку: "Подозрительно, хочет быть моделью, но также и помогать". Какая от нее требуется помощь, не указано;

Про украинку 24 лет: "Слишком умная, слишком хитрая. Я ей не доверяю". Про еще одну украинку 25 лет стоит пометка: "Никогда не занималась ничем, кроме моделинга". Еще одна девушка вызвала подозрения, завысив возраст, а когда это вскрылось, объяснила, что опасалась, что из-за молодого возраста ее никто не воспримет всерьез.

Про 27-летнюю девушку стоит пометка: "Довольно растеряна, мало говорит, но легко управлять".

Кроме того, составители подборки обращали внимание на наличие у кандидаток большого количества друзей, которых, видимо, также можно было вербовать. Про одну 22-летнюю девушку написано: "Жила в Милане , возможно, имеет много друзей". Про другую 25-летнюю девушку: "Очень милая и симпатичная… у нее много друзей в Нью-Йорке !". Про 23-летнюю девушку стоит пометка: "Я думаю, может быть полезной с кандидатами в Киеве".

Ранг еще одной девушки указан как "4-5; хороша в поиске других кандидатов".

Также в файлах Эпштейна есть письмо от некоего Султана Бин Сулайема (остальная часть имени замазана) от 1 ноября 2013 года с темой "Ukrain" (так в тексте). К письму прикреплена ссылка на некую фотографию. Автор пишет Эпштейну: "Я познакомился с этой девушкой на свидании 3 месяца назад, она студентка юридического факультета в Киеве , ей 21 год, она приедет ко мне 11 ноября на неделю".

Ранее РИА Новости сообщало, что Эпштейну в поисках новых девушек помогала, в частности, музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си. В одном из писем Эпштейну она переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него. В другом письме Дите Аната Си просила его "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы, которую он собирался спонсировать, и шутила, что они "сыграют хороший дуэт". В целом в файлах Эпштейна Литва упомянута свыше 1260 раз, Украина – около 2 тысяч раз.

Также РИА Новости сообщало, что один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт".