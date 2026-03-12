Рейтинг@Mail.ru
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам - РИА Новости, 12.03.2026
04:57 12.03.2026
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам - РИА Новости, 12.03.2026
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам
В каталогах девушек из Литвы и Украины в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены комментарии, выдающие сомнительные планы... РИА Новости, 12.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам

РИА Новости: в файлах Эпштейна нашли странные комментарии к девушкам

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В каталогах девушек из Литвы и Украины в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены комментарии, выдающие сомнительные планы составителей подборок, выяснило РИА Новости, изучив файлы.
Ранее РИА Новости сообщило, что в файлах Эпштейна обнаружены семь документов, каждый из которых содержит подборку из 11 девушек. Девушки из Литвы и Украины, но есть также Россия, Австрия, Британия, в основном им от 19 до 24 лет. Возраст и страна происхождения некоторых девушек не указаны, при этом большинство из них снабжены откровенными оценками внешности и "рангами" в зависимости от внешних данных.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
2 февраля, 11:12
По некоторым пометкам в файлах можно предположить, что составители каталога собирались заниматься чем-то нелегальным – девушки либо сами высказывали подозрения, либо вызывали подозрения у составителей "каталога".
Например, про 21-летнюю британку стоит приписка: "Слишком подозрительна, наверное, пока безопаснее отказаться". Про 18-летнюю украинку: "Подозрительно, хочет быть моделью, но также и помогать". Какая от нее требуется помощь, не указано;
Про украинку 24 лет: "Слишком умная, слишком хитрая. Я ей не доверяю". Про еще одну украинку 25 лет стоит пометка: "Никогда не занималась ничем, кроме моделинга". Еще одна девушка вызвала подозрения, завысив возраст, а когда это вскрылось, объяснила, что опасалась, что из-за молодого возраста ее никто не воспримет всерьез.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
6 февраля, 00:30
Про 27-летнюю девушку стоит пометка: "Довольно растеряна, мало говорит, но легко управлять".
Кроме того, составители подборки обращали внимание на наличие у кандидаток большого количества друзей, которых, видимо, также можно было вербовать. Про одну 22-летнюю девушку написано: "Жила в Милане, возможно, имеет много друзей". Про другую 25-летнюю девушку: "Очень милая и симпатичная… у нее много друзей в Нью-Йорке!". Про 23-летнюю девушку стоит пометка: "Я думаю, может быть полезной с кандидатами в Киеве".
Ранг еще одной девушки указан как "4-5; хороша в поиске других кандидатов".
Корина Тарницэ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Известная женщина‑ученый обсуждала с Эпштейном переводы для девушек
6 февраля, 06:03
Также в файлах Эпштейна есть письмо от некоего Султана Бин Сулайема (остальная часть имени замазана) от 1 ноября 2013 года с темой "Ukrain" (так в тексте). К письму прикреплена ссылка на некую фотографию. Автор пишет Эпштейну: "Я познакомился с этой девушкой на свидании 3 месяца назад, она студентка юридического факультета в Киеве, ей 21 год, она приедет ко мне 11 ноября на неделю".
Ранее РИА Новости сообщало, что Эпштейну в поисках новых девушек помогала, в частности, музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си. В одном из писем Эпштейну она переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него. В другом письме Дите Аната Си просила его "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы, которую он собирался спонсировать, и шутила, что они "сыграют хороший дуэт". В целом в файлах Эпштейна Литва упомянута свыше 1260 раз, Украина – около 2 тысяч раз.
Также РИА Новости сообщало, что один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эпштейн, возможно, был отцом, пишут СМИ
03:48
 
В миреЛитваУкраинаСШАДжеффри Эпштейн
 
 
