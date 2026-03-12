https://ria.ru/20260312/edinoborstva-2080083692.html
Украинский борец отошел и отвернулся во время гимна России на молодежном ЧЕ
Украинский борец отошел и отвернулся во время гимна России на молодежном ЧЕ
2026-03-12T00:14:00+03:00
2026-03-12T00:14:00+03:00
2026-03-12T00:38:00+03:00
единоборства
спорт
россия
георгий брюсов
uww
фсбр
россия
2026
Новости
ru-RU
Украинский борец отошел и отвернулся во время гимна России на молодежном ЧЕ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала, а также отвернулся от флагов во время гимна России в ходе церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет).
В среду россиянин Бозигит Исламгереев завоевал золото турнира в весовой категории до 86 кг, Костюк стал третьим. Согласно видео, опубликованному первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгием Брюсовым
, как только зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
"Принял участие в церемонии награждения и поздравил нашего борца, а также призеров первенства Европы. Отмечу, что занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата", - написал Брюсов в своем Telegram-канале.
"Отмечу, что по внутренним инструкциям Объединенного мира борьбы (UWW), по аналогии с другими международными спортивными федерациями, в случае победы российских спортсменов украинцам разрешается сойти с пьедестала. От имени ФСБР
обратился к техделегату UWW
Теодору Хамакосу с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, дабы избежать его повторения", - добавил функционер.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом UWW с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.