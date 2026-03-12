Украинский борец отошел и отвернулся во время гимна России на молодежном ЧЕ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала, а также отвернулся от флагов во время гимна России в ходе церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет).

В среду россиянин Бозигит Исламгереев завоевал золото турнира в весовой категории до 86 кг, Костюк стал третьим. Согласно видео, опубликованному первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгием Брюсовым , как только зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.

"Принял участие в церемонии награждения и поздравил нашего борца, а также призеров первенства Европы. Отмечу, что занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата", - написал Брюсов в своем Telegram-канале.

"Отмечу, что по внутренним инструкциям Объединенного мира борьбы (UWW), по аналогии с другими международными спортивными федерациями, в случае победы российских спортсменов украинцам разрешается сойти с пьедестала. От имени ФСБР обратился к техделегату UWW Теодору Хамакосу с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, дабы избежать его повторения", - добавил функционер.