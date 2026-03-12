Украинский борец отошел и отвернулся во время гимна России на молодежном ЧЕ

Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
00:14 12.03.2026 (обновлено: 00:38 12.03.2026)
Украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала, а также отвернулся от флагов во время гимна России в ходе церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет).
россия
спорт, россия, георгий брюсов, uww, фсбр
Единоборства, Спорт, Россия, Георгий Брюсов, UWW, ФСБР
Украинский борец Костюк сошел с пьедестала во время гимна РФ на молодежном ЧЕ

Российские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Российские флаги. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала, а также отвернулся от флагов во время гимна России в ходе церемонии награждения на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет).
В среду россиянин Бозигит Исламгереев завоевал золото турнира в весовой категории до 86 кг, Костюк стал третьим. Согласно видео, опубликованному первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгием Брюсовым, как только зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном
6 марта, 22:57
"Принял участие в церемонии награждения и поздравил нашего борца, а также призеров первенства Европы. Отмечу, что занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата", - написал Брюсов в своем Telegram-канале.
"Отмечу, что по внутренним инструкциям Объединенного мира борьбы (UWW), по аналогии с другими международными спортивными федерациями, в случае победы российских спортсменов украинцам разрешается сойти с пьедестала. От имени ФСБР обратился к техделегату UWW Теодору Хамакосу с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, дабы избежать его повторения", - добавил функционер.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом UWW с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
11 марта, 16:40
 
Единоборства Спорт Россия Георгий Брюсов UWW ФСБР
 
