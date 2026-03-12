Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские военные готовы к наземному вторжению ВС США, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"Американцы не осмелятся на это. Они хотели бывших представителей ИГИЛ* отправить к нам. Мы, конечно, готовы их принимать. Наша армия, наш Корпус стражей исламской революции , наши силы безопасности готовы дать ответ им", — рассказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Посол предупредил, что реакция на вторжение будет несоразмерной. Также он отметил, что США не смогут оккупировать остров Харк, через который идут поставки иранской нефти.

"Второй вопрос — это оккупировать остров Харк. Это не так удобно, не так легко — взять нашу территорию", — пояснил Джалали

На прошлой неделе сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи министров с конгрессменами рассказал, что США могут решиться на наземную операцию в Иране. Белый дом не стал прямо подтверждать или опровергать это утверждение.

Пресс-секретарь Каролин Левитт отмечала, что президент Дональд Трамп не исключает отправку военных в ИРИ, но пока что это не входит в планы Вашингтона.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.

В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.