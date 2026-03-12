Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 12.03.2026 (обновлено: 13:39 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080182738.html
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны - РИА Новости, 12.03.2026
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны
Иранские военные готовы к наземному вторжению ВС США, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:16:00+03:00
2026-03-12T13:39:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ричард блюменталь
каролин левитт
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177037_105:0:2896:1570_1920x0_80_0_0_051001cf18a4f28d0d1b4dd4646b1267.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080048053.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080100650.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_863e2008a948bc97ec774bed00428b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, ричард блюменталь, каролин левитт, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ричард Блюменталь, Каролин Левитт, Корпус стражей исламской революции
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны

Джалали: Иран готов к наземному вторжению, но США не осмелятся

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Ирана Казем Джалали
Посол Ирана Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол Ирана Казем Джалали
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские военные готовы к наземному вторжению ВС США, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
"Американцы не осмелятся на это. Они хотели бывших представителей ИГИЛ* отправить к нам. Мы, конечно, готовы их принимать. Наша армия, наш Корпус стражей исламской революции, наши силы безопасности готовы дать ответ им", — рассказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
Вчера, 08:00
Посол предупредил, что реакция на вторжение будет несоразмерной. Также он отметил, что США не смогут оккупировать остров Харк, через который идут поставки иранской нефти.
"Второй вопрос — это оккупировать остров Харк. Это не так удобно, не так легко — взять нашу территорию", — пояснил Джалали.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
На прошлой неделе сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи министров с конгрессменами рассказал, что США могут решиться на наземную операцию в Иране. Белый дом не стал прямо подтверждать или опровергать это утверждение.
Пресс-секретарь Каролин Левитт отмечала, что президент Дональд Трамп не исключает отправку военных в ИРИ, но пока что это не входит в планы Вашингтона.
Аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Вчера, 03:07
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаРичард БлюментальКаролин ЛевиттКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала