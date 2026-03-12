https://ria.ru/20260312/dron-2080174327.html
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2026
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области, один сотрудник ранен, двое находятся в сильном стрессовом состоянии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:50:00+03:00
2026-03-12T11:50:00+03:00
2026-03-12T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260312/zaporozhe-2080170264.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Балицкий: ВСУ атаковали почтовый автомобиль в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области, один сотрудник ранен, двое находятся в сильном стрессовом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Васильевском муниципальном округе вражеский дрон атаковал на трассе легковой автомобиль "Почты Таврии", в котором ехали трое работников предприятия. Мужчина 1956 года рождения получил осколочное ранение", — написал Балицкий
в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, у остальных — мужчины 1981 года рождения и женщины 1968 года рождения — телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии.
"Все трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — подчеркнул губернатор.