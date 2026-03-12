Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 12.03.2026 (обновлено: 12:27 12.03.2026)
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области, один сотрудник ранен, двое находятся в сильном стрессовом состоянии, сообщил губернатор региона...
2026-03-12T11:50:00+03:00
2026-03-12T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области

Последствия обстрела
Последствия обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал почтовый автомобиль в Запорожской области, один сотрудник ранен, двое находятся в сильном стрессовом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Васильевском муниципальном округе вражеский дрон атаковал на трассе легковой автомобиль "Почты Таврии", в котором ехали трое работников предприятия. Мужчина 1956 года рождения получил осколочное ранение", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, у остальных — мужчины 1981 года рождения и женщины 1968 года рождения — телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии.
"Все трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — подчеркнул губернатор.
