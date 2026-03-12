Рейтинг@Mail.ru
ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных
Хоккей
Хоккей
 
15:46 12.03.2026
ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных
ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что пока не идет речи о возвращении взрослой сборной России по хоккею на РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
спорт
дмитрий курбатов
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
международная федерация хоккея (iihf)
хоккей, дмитрий курбатов, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Курбатов, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация хоккея (IIHF)
ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных

ФХР пока будет добиваться допуска до турниров только молодежных сборных

© Соцсети ФХРХоккеисты молодежной сборной России
Хоккеисты молодежной сборной России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Соцсети ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что пока не идет речи о возвращении взрослой сборной России по хоккею на международную арену, организация будет добиваться допуска молодежной и юниорских сборных, так как этого можно требовать, опираясь на последнюю рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
Голкипер Филадельфии Флайерз Иван Федотов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова
Вчера, 15:43
«
"Принципиальное изменение в разбирательствах - новые рекомендации МОК. Мы сейчас не настаиваем на возвращении взрослой сборной России до турниров. Речь идет о командах до 18 лет и до 20 лет, а также о возвращении наших представителей до участия в конгрессах. Что касается сборной до 20 лет, то надо оговориться. В рекомендации МОК использован английский термин "youth". Кого под это подводить? Наша логика такая, раз есть взрослый чемпионат мира и есть чемпионаты мира до 18 лет и до 20 лет, то U-20 - это не взрослый турнир. Но IIHF, вероятно, скажет, мол, нечего их подгонять под молодежь, им ведь уже по 20 лет. Там не прецедентное право, это не Америка. Будем использовать все, у нас есть партнеры и юристы. Это процедурные вопросы, за которые отвечают умные и серьезные ребята с огромным опытом", - сказал Курбатов.
"Любое взаимодействие с любой федерацией в каждом виде спорта выглядит так: если вам, национальной федерации, что-то не нравится, то вы пишете претензию в международную федерацию. Если в ответ следует отказ, то имеется право обратиться в дисциплинарный комитет, который рассматривает в первую очередь наличие основания брать это дело на обсуждение. Если есть, то назначается слушание. Если дело на слушании было проиграно, то далее идет обжалование в CAS. Проигранное дело в CAS в теории позволяет обратиться в Верховный суд Швейцарии в случае нарушении процедур, но об этом даже не имеет смысла говорить. Для нас CAS - последняя инстанция", - отметил он.
В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборных России по хоккею на международную арену.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Вчера, 12:59
 
Хоккей
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
