ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что пока не идет речи о возвращении взрослой сборной России по хоккею на международную арену, организация будет добиваться допуска молодежной и юниорских сборных, так как этого можно требовать, опираясь на последнюю рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
«
"Принципиальное изменение в разбирательствах - новые рекомендации МОК. Мы сейчас не настаиваем на возвращении взрослой сборной России до турниров. Речь идет о командах до 18 лет и до 20 лет, а также о возвращении наших представителей до участия в конгрессах. Что касается сборной до 20 лет, то надо оговориться. В рекомендации МОК использован английский термин "youth". Кого под это подводить? Наша логика такая, раз есть взрослый чемпионат мира и есть чемпионаты мира до 18 лет и до 20 лет, то U-20 - это не взрослый турнир. Но IIHF, вероятно, скажет, мол, нечего их подгонять под молодежь, им ведь уже по 20 лет. Там не прецедентное право, это не Америка. Будем использовать все, у нас есть партнеры и юристы. Это процедурные вопросы, за которые отвечают умные и серьезные ребята с огромным опытом", - сказал Курбатов.
"Любое взаимодействие с любой федерацией в каждом виде спорта выглядит так: если вам, национальной федерации, что-то не нравится, то вы пишете претензию в международную федерацию. Если в ответ следует отказ, то имеется право обратиться в дисциплинарный комитет, который рассматривает в первую очередь наличие основания брать это дело на обсуждение. Если есть, то назначается слушание. Если дело на слушании было проиграно, то далее идет обжалование в CAS. Проигранное дело в CAS в теории позволяет обратиться в Верховный суд Швейцарии в случае нарушении процедур, но об этом даже не имеет смысла говорить. Для нас CAS - последняя инстанция", - отметил он.
В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборных России по хоккею на международную арену.