ФХР пока будет добиваться допуска только молодежных сборных

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что пока не идет речи о возвращении взрослой сборной России по хоккею на международную арену, организация будет добиваться допуска молодежной и юниорских сборных, так как этого можно требовать, опираясь на последнюю рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).