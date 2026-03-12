Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.