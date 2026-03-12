Рейтинг@Mail.ru
20:53 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080340937.html
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:53:00+03:00
2026-03-12T20:53:00+03:00
экономика, ормузский пролив, иран, кирилл дмитриев, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Иран, Кирилл Дмитриев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке

Дмитриев: ближневосточный кризис будет иметь долговременные последствия для мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление генерального директора компании BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) о маловероятности того, что события вокруг Ирана причинят долговременный экономический ущерб, даже если цены на нефть резко вырастут.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ЭкономикаОрмузский проливИранКирилл ДмитриевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
