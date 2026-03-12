https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080340937.html
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 12.03.2026
экономика
ормузский пролив
иран
кирилл дмитриев
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
экономика, ормузский пролив, иран, кирилл дмитриев, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Иран, Кирилл Дмитриев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев рассказал о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Дмитриев: ближневосточный кризис будет иметь долговременные последствия для мира