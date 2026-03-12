Рейтинг@Mail.ru
Карасин рассказал о теме переговоров Дмитриева с представителями США - РИА Новости, 12.03.2026
19:57 12.03.2026
Карасин рассказал о теме переговоров Дмитриева с представителями США
Темой переговоров представителей России и США во Флориде вероятнее всего была экономика, результаты переговоров пока неизвестны, сообщил aif.ru глава комитета...
в мире
россия
сша
флорида
григорий карасин
кирилл дмитриев
совет федерации рф
россия
сша
флорида
Карасин рассказал о теме переговоров Дмитриева с представителями США

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Темой переговоров представителей России и США во Флориде вероятнее всего была экономика, результаты переговоров пока неизвестны, сообщил aif.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Были общие заявления о том, что встреча состоялась. Понятно, что речь, скорее всего, шла об экономике. Конкретные результаты переговоров пока неизвестны", - пишет aif.ru со ссылкой на слова Карасина.
Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил США и провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и Соединенных Штатов. В состав рабочей группы с американской стороны вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
