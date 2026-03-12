Умер единственный в истории Ирландии олимпийский чемпион в легкой атлетике

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Победитель Олимпийских игр 1956 года в беге на дистанции 1500 метров ирландец Рон Дилейни умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне Дилейни завоевал золото, установив олимпийский рекорд. Ирландец принес для своей страны первую золотую медаль Игр с 1932 года.