Умер единственный в истории Ирландии олимпийский чемпион в легкой атлетике
Умер единственный в истории Ирландии олимпийский чемпион в легкой атлетике
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Победитель Олимпийских игр 1956 года в беге на дистанции 1500 метров ирландец Рон Дилейни умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне Дилейни завоевал золото, установив олимпийский рекорд. Ирландец принес для своей страны первую золотую медаль Игр с 1932 года.
Также в активе спортсмена бронза чемпионата Европы 1958 года в Стокгольме и золото Универсиады 1961 года в Софии. Он остается единственным ирландцем, которому удалось завоевать олимпийское золото в легкой атлетике.