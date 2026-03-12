https://ria.ru/20260312/borba-2080148801.html
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что решение украинского борца Артура Костюка устроить акцию протеста... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T10:24:00+03:00
2026-03-12T10:24:00+03:00
2026-03-12T10:29:00+03:00
спорт
европа
сербия
россия
михаил мамиашвили
uww
украина
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900544543_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_e5394956781d77a7ef6aa1c325a9045d.jpg
https://ria.ru/20260311/borba-2079920616.html
https://ria.ru/20260311/borba-2080076360.html
европа
сербия
россия
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900544543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a02774078f0cb6c4d5c6f4ae7a29bf1e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, европа, сербия, россия, михаил мамиашвили, uww, украина, борьба
Спорт, Европа, Сербия, Россия, Михаил Мамиашвили, UWW, Украина, Борьба
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
Мамиашвили объяснил демарш борца из Украины на ЧЕ агонией внутри страны