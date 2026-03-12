Рейтинг@Mail.ru
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
10:24 12.03.2026
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины

Мамиашвили объяснил демарш борца из Украины на ЧЕ агонией внутри страны

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что решение украинского борца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызывает лишь чувство жалости.
В среду россиянин Исламгереев завоевал золото проходящего в Сербии турнира среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 86 килограммов, Костюк стал третьим. Во время церемонии награждения, после того как зазвучал гимн России, украинец сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
11 марта, 12:16
«
"Конечно, жаль этих ребят. Но никакого другого чувства, кроме жалости, его решение не вызывает: бедолага стоит в стороне и ерзает. Понятно, что сегодня агония (на Украине), к огромному сожалению, принимает и такие формы", - сказал Мамиашвили.
"Но в будущем взаимопонимание, стопроцентно, неизбежно, нас ждет выстраивание нормальных отношений между странами", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта в Зренянине. Турнир стал первым официальным стартом UWW с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев
Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ
11 марта, 22:49
 
