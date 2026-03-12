https://ria.ru/20260312/bibliya-2080245418.html
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон - РИА Новости, 12.03.2026
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон
Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издание Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, можно будет на этапе сбора... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издание Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, можно будет на этапе сбора средств подарить конкретным монастырям, рассказал РИА Новости помощник директора издательства диакон Иоанн Рубцов.
"Сейчас на "Планете" есть возможность людям, которые поддерживают переиздание, дарить конкретным монастырям эту Библию. То есть мы по результатам издания уже отправим в конкретные монастыри эти Библии", – сказал собеседник агентства.
Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве
готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии. Сбор средств на него открыт на краудфандинговой платформе "Планета".
Издательство Сретенского монастыря
– одно из крупнейших православных издательств в современной России
. Оно было основано в 1993 году митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).