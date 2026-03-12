Рейтинг@Mail.ru
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон - РИА Новости, 12.03.2026
Религия
 
15:27 12.03.2026
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон - РИА Новости, 12.03.2026
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон
Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издание Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, можно будет на этапе сбора... РИА Новости, 12.03.2026
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон

Диакон Рубцов: новое издание Библии можно дарить монастырям

© Фото : Сретенский монастырьНовое издание Синодального перевода Библии
Новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Сретенский монастырь
Новое издание Синодального перевода Библии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издание Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, можно будет на этапе сбора средств подарить конкретным монастырям, рассказал РИА Новости помощник директора издательства диакон Иоанн Рубцов.
"Сейчас на "Планете" есть возможность людям, которые поддерживают переиздание, дарить конкретным монастырям эту Библию. То есть мы по результатам издания уже отправим в конкретные монастыри эти Библии", – сказал собеседник агентства.
Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии. Сбор средств на него открыт на краудфандинговой платформе "Планета".
Издательство Сретенского монастыря – одно из крупнейших православных издательств в современной России. Оно было основано в 1993 году митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).
Священнослужитель проводит обряд венчания - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
