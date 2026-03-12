Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издание Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, можно будет на этапе сбора средств подарить конкретным монастырям, рассказал РИА Новости помощник директора издательства диакон Иоанн Рубцов.

"Сейчас на "Планете" есть возможность людям, которые поддерживают переиздание, дарить конкретным монастырям эту Библию. То есть мы по результатам издания уже отправим в конкретные монастыри эти Библии", – сказал собеседник агентства.