Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:29 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/bibliya-2080189462.html
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии - РИА Новости, 12.03.2026
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев поддержал инициативу издательства Сретенского ставропигиального мужского монастыря по переизданию... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:29:00+03:00
2026-03-12T12:29:00+03:00
религия
россия
николай бурляев
госдума рф
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102190/21/1021902108_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4949f55ffcbeb184612901ceab258f31.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102190/21/1021902108_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ef87929289c875fffd9e9fab28801ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай бурляев, госдума рф, сретенский монастырь
Религия, Россия, Николай Бурляев, Госдума РФ, Сретенский монастырь
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии

Депутат Бурляев поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСретенский мужской монастырь в мОскве
Сретенский мужской монастырь в мОскве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Сретенский мужской монастырь в мОскве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев поддержал инициативу издательства Сретенского ставропигиального мужского монастыря по переизданию Библии.
Издательство Сретенского монастыря готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии. Бурляев поддержал инициативу и прочитал восьмую главу Евангелия от Иоанна.
«
"Вот если бы я отправлялся в космос и мне бы задали вопрос: ну, вы вообще улетаете навсегда, ну что бы вы взяли из книг? Я бы сказал: я бы взял одну книгу – Библию. Хотя у нас много прекрасных поэтов, писателей, потрясающих философов, которые вообще творят свою правду, а не Божию. Но вот эта книга – ее нужно читать и перечитывать, потому что это не просто написанное кем-то, а это продиктованное свыше, Создателем. Ее надо читать", - сказал Бурляев на видео, которое опубликовано в канале монастыря в Telegram.
Парламентарий посоветовал всем каждый день читать послание кого-то из апостолов и главку из Евангелия.
"Это не надоест, но это укрепляет, очищает. Столько проблем за день: суеты, лжи, предательств, подсиживаний, зависти, наветов. У всех проблемы, у детей в школе проблемы. А перед сном вы собираетесь - и папа или мама прочтут это. А потом и дети сами начнут читать: сначала по книге, потом по памяти, как и мои дети читают. И удивляли они меня, как они в таком возрасте уже знают. Я еще не знал наизусть. Так что это главная книга, и то, что она издается – слава Богу", - заключил Бурляев.
 
РелигияРоссияНиколай БурляевГосдума РФСретенский монастырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала