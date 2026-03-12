https://ria.ru/20260312/bibliya-2080189462.html
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев поддержал инициативу издательства Сретенского ставропигиального мужского монастыря по переизданию...
Депутат ГД поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
Депутат Бурляев поддержал инициативу Сретенского монастыря по переизданию Библии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев поддержал инициативу издательства Сретенского ставропигиального мужского монастыря по переизданию Библии.
готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии. Бурляев
поддержал инициативу и прочитал восьмую главу Евангелия от Иоанна.
«
"Вот если бы я отправлялся в космос и мне бы задали вопрос: ну, вы вообще улетаете навсегда, ну что бы вы взяли из книг? Я бы сказал: я бы взял одну книгу – Библию. Хотя у нас много прекрасных поэтов, писателей, потрясающих философов, которые вообще творят свою правду, а не Божию. Но вот эта книга – ее нужно читать и перечитывать, потому что это не просто написанное кем-то, а это продиктованное свыше, Создателем. Ее надо читать", - сказал Бурляев на видео, которое опубликовано в канале монастыря в Telegram.
Парламентарий посоветовал всем каждый день читать послание кого-то из апостолов и главку из Евангелия.
"Это не надоест, но это укрепляет, очищает. Столько проблем за день: суеты, лжи, предательств, подсиживаний, зависти, наветов. У всех проблемы, у детей в школе проблемы. А перед сном вы собираетесь - и папа или мама прочтут это. А потом и дети сами начнут читать: сначала по книге, потом по памяти, как и мои дети читают. И удивляли они меня, как они в таком возрасте уже знают. Я еще не знал наизусть. Так что это главная книга, и то, что она издается – слава Богу", - заключил Бурляев.