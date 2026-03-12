Рейтинг@Mail.ru
В Сретенском монастыре рассказали о новом издании перевода Библии
15:28 12.03.2026
В Сретенском монастыре рассказали о новом издании перевода Библии
В Сретенском монастыре рассказали о новом издании перевода Библии

Новое издание Синодального перевода Библии будет включать библейские карты

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новое издание Синодального перевода Библии, которое готовит издательство Сретенского мужского ставропигиального монастыря в Москве, будет включать в себя библейские карты, рассказал РИА Новости помощник директора издательства Сретенского мужского ставропигиального монастыря диакон Иоанн Рубцов.
"В новом издании будут библейские карты, они будут помогать осознавать, что и где происходило в плане библейских событий. Уникальность этого издания состоит в том, что оно сделано максимально удобно с точки зрения формата. Книга не толстая, она вытянута так, чтобы его было удобно держать в руках. В то же время мы достигли такого соотношения крупности шрифта и размеров самой книги, чтобы это было действительно удобно", – сказал он.
Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии. Сбор средств на него открыт на краудфандинговой платформе "Планета".
Издательство Сретенского монастыря – одно из крупнейших православных издательств в современной России. Оно было основано в 1993 году митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).
