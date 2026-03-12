СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не намерена принимать "Сантьяго Бернабеу" в качестве места проведения матча за титул "Финалиссимы", сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х.

Ранее издание COPE сообщило, что матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 марта.

По информации источника, AFA отказалась от проведения матча на данном стадионе. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в скором времени сообщит об этом Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.