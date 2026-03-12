https://ria.ru/20260312/bernabeu-2080276536.html
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не намерена принимать "Сантьяго Бернабеу" в качестве места проведения матча за титул "Финалиссимы", сообщает журналист Гастон РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T17:05:00+03:00
2026-03-12T17:05:00+03:00
2026-03-12T17:05:00+03:00
футбол
аргентина
испания
afa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954505005_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b7b03f5c2bd746048b7f31ac7061c314.jpg
https://ria.ru/20260312/finalissima-2080240119.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954505005_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_25a37d20690a44d7160486a28c62d165.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, испания, afa
Футбол, Аргентина, Испания, AFA
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
В Аргентине не намерены принимать "Сантьяго Бернабеу" как стадион "Финалиссимы"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не намерена принимать "Сантьяго Бернабеу" в качестве места проведения матча за титул "Финалиссимы", сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х.
Ранее издание COPE сообщило, что матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 марта.
По информации источника, AFA отказалась от проведения матча на данном стадионе. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в скором времени сообщит об этом Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.