СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
Футбол
 
17:05 12.03.2026
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не намерена принимать "Сантьяго Бернабеу" в качестве места проведения матча за титул "Финалиссимы", сообщает журналист Гастон
аргентина, испания, afa
Футбол, Аргентина, Испания, AFA
СМИ: в Аргентине отказались играть "Финалиссиму" на "Сантьяго Бернабеу"

В Аргентине не намерены принимать "Сантьяго Бернабеу" как стадион "Финалиссимы"

Футболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины
© Соцсети Лео Месси
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не намерена принимать "Сантьяго Бернабеу" в качестве места проведения матча за титул "Финалиссимы", сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х.
Ранее издание COPE сообщило, что матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 марта.
По информации источника, AFA отказалась от проведения матча на данном стадионе. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в скором времени сообщит об этом Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
Футбол Аргентина Испания AFA
 
