"Бабосики": Плющенко рассказал о подарке Мишину на 85-летие
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что подарил своему тренеру Алексею Мишину цветы и деньги. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что подарил своему тренеру Алексею Мишину цветы и деньги.
Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера. Плющенко после своего выступления преподнес Мишину цветы и небольшой пакет.
"Это цветочки и бабосики. Что ни сделаешь для Алексея Николаевича - Ягудин на сцене, Плющенко на льду", - сказал Плющенко.