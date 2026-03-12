"Бабосики": Плющенко рассказал о подарке Мишину на 85-летие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что подарил своему тренеру Алексею Мишину цветы и деньги.

Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера. Плющенко после своего выступления преподнес Мишину цветы и небольшой пакет.