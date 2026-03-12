Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7 градусов Цельсия, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".

"Зимние шины летом теряют сцепление и изнашиваются быстрее, поэтому их своевременная замена важна и для безопасности, и для экономии... Устанавливать летние шины лучше после того, как среднесуточная температура стабильно превышает +7 градусов Цельсия", - рассказали в компании.

В " Авито " отметили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за внезапного выпадения снега.

Там добавили, что помимо шин после зимнего сезона стоит обратить внимание на техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля - пыльников и сайлент-блоков. Они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части машины, поэтому их нужно осмотреть и при необходимости заменить.