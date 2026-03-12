Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто
Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто
Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7... РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто

"Авито Авто": оптимальное время замены шин когда температура больше +7 градусов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7 градусов Цельсия, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".
"Зимние шины летом теряют сцепление и изнашиваются быстрее, поэтому их своевременная замена важна и для безопасности, и для экономии... Устанавливать летние шины лучше после того, как среднесуточная температура стабильно превышает +7 градусов Цельсия", - рассказали в компании.
В "Авито" отметили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за внезапного выпадения снега.
Там добавили, что помимо шин после зимнего сезона стоит обратить внимание на техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля - пыльников и сайлент-блоков. Они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части машины, поэтому их нужно осмотреть и при необходимости заменить.
"Если после зимы появились новые стуки, скрипы или странные вибрации при езде, сразу отправляйтесь в сервис, чтобы специалисты проверили состояние амортизаторов, шарниров и втулок", - подчеркнули эксперты компании.
Автомобиль Нива - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать новый товарный знак
6 марта, 11:27
 
АвтоАвито
 
 
