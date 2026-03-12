Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минувшими вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в пяти районах были уничтожены БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.