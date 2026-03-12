https://ria.ru/20260312/alkaras-2080117659.html
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T07:22:00+03:00
2026-03-12T07:22:00+03:00
2026-03-12T07:22:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
каспер рууд
кэмерон норри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183611_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_6bd87431c8035c07ebb0dfd6157d6c26.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183611_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_01c4058946e82cca66d528d08f48998f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карлос алькарас, каспер рууд, кэмерон норри
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Кэмерон Норри
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе