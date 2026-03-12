Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:22 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/alkaras-2080117659.html
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T07:22:00+03:00
2026-03-12T07:22:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
каспер рууд
кэмерон норри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183611_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_6bd87431c8035c07ebb0dfd6157d6c26.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183611_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_01c4058946e82cca66d528d08f48998f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карлос алькарас, каспер рууд, кэмерон норри
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Кэмерон Норри
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

© Фотография из соцсетейКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой первой ракетки мира над Руудом (13) со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри (29).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
12 марта 2026 • начало в 01:05
Завершен
Карлос Алькарас
2 : 06:17:6
Каспер Рууд
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортКарлос АлькарасКаспер РуудКэмерон Норри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала