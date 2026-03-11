Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление главы ЕК о российском газе - РИА Новости, 11.03.2026
13:43 11.03.2026 (обновлено: 13:44 11.03.2026)
Захарова прокомментировала заявление главы ЕК о российском газе
Захарова прокомментировала заявление главы ЕК о российском газе
2026-03-11T13:43:00+03:00
2026-03-11T13:44:00+03:00
Захарова прокомментировала заявление главы ЕК о российском газе

Захарова напомнила фон дер Ляйен, что российский газ не дал ЕС уйти в пике

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском газе, подчеркнув забывчивость европейского политика.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на надвигающийся в ЕС энергетический кризис, заявила, что предложение о возврате к импорту энергоресурсов из РФ являются "стратегической ошибкой".
"Она забыла добавить, "потому что помог Евросоюзу не уйти в пике"", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде
Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде
13 декабря 2025, 00:06
 
