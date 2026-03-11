https://ria.ru/20260311/yazyk-2079848097.html
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке - РИА Новости, 11.03.2026
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке
Буква "ё" является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:59:00+03:00
2026-03-11T05:59:00+03:00
2026-03-11T11:53:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98028/79/980287986_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cb45a08800b49f1a79ffc79f02c02bb3.jpg
https://ria.ru/20251224/bukva-2064217004.html
https://ria.ru/20260228/obraschenie-2077329795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98028/79/980287986_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3fefc7c5d31a71d9a9a333db519f0f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке
В Институте Русистики назвали букву "ё" смыслообразующей в русском языке
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Буква "ё" является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики.
Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы "ё". Если информация внесена с ошибкой, это может привести к отказу.
"Филологи называют "ё" смыслообразующей буквой — она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста", — рассказали в Институте Русистики, добавив, что обязательное употребление буквы "ё" было введено в советских школах в 1942 году.
В институте добавили, что если исключить данную букву из русского алфавита, то в речи и текстах может появиться двусмысленность.
"Появляются искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву "ё" всегда падает ударение, на "е" — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы", — заключили в институте.