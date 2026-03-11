Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Буква "ё" является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики.

Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы "ё". Если информация внесена с ошибкой, это может привести к отказу.

"Филологи называют "ё" смыслообразующей буквой — она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста", — рассказали в Институте Русистики, добавив, что обязательное употребление буквы "ё" было введено в советских школах в 1942 году.

В институте добавили, что если исключить данную букву из русского алфавита, то в речи и текстах может появиться двусмысленность.