Рейтинг@Mail.ru
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 11.03.2026 (обновлено: 11:53 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/yazyk-2079848097.html
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке - РИА Новости, 11.03.2026
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке
Буква "ё" является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:59:00+03:00
2026-03-11T11:53:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98028/79/980287986_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cb45a08800b49f1a79ffc79f02c02bb3.jpg
https://ria.ru/20251224/bukva-2064217004.html
https://ria.ru/20260228/obraschenie-2077329795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98028/79/980287986_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3fefc7c5d31a71d9a9a333db519f0f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Институт Русистики оценил необходимость буквы "ё" в русском языке

В Институте Русистики назвали букву "ё" смыслообразующей в русском языке

© РИА Новости / Сергей ПятаковКовер из галстуков с буквой "ё"
Ковер из галстуков с буквой ё - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Ковер из галстуков с буквой "ё". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Буква "ё" является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики.
Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы "ё". Если информация внесена с ошибкой, это может привести к отказу.
Алфавит русского языка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Названа самая популярная буква в русском языке
24 декабря 2025, 03:08
"Филологи называют "ё" смыслообразующей буквой — она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста", — рассказали в Институте Русистики, добавив, что обязательное употребление буквы "ё" было введено в советских школах в 1942 году.
В институте добавили, что если исключить данную букву из русского алфавита, то в речи и текстах может появиться двусмысленность.
"Появляются искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву "ё" всегда падает ударение, на "е" — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы", — заключили в институте.
Мужчины беседуют - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Филолог рассказал, актуально ли еще обращение на "вы" с большой буквы
28 февраля, 04:18
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала