Пушков считает, что у жителей США растет недовольство войной против Ирана

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Недовольство последствиями войны против Ирана растет среди жителей США, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"В случае, если война затянется на более долгий срок, как сообщает британская газета Telegraph, ее цена достигнет 90-100 миллиардов долларов, а может быть, и более высокой. Эти суммы, наряду с повышением цен на бензин, уже широко обсуждаются в США. Среди американцев растет недовольство последствиями войны", - написал член конституционного комитета в Telegram-канале.
Сенатор считает, что всему миру очевидно, что Иран наносит болезненные ответные удары по объектам США и Израиля. По его словам, увеличение Ираном боезаряда ракет также усложнит задачу для американских и израильских ракет-перехватчиков, а это, в свою очередь, увеличит нагрузку на американские и израильские системы ПРО, "которые уже действуют под большим напряжением".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00