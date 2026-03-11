Рейтинг@Mail.ru
13:00 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/volonter-2079936334.html
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде
2026
паралимпийские игры, вокруг спорта
Паралимпийские игры, Вокруг спорта
© РИА Новости / Светлана БонопартоваВолонтер Мишель Дегаспери на Паралимпийских играх
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Итальянский волонтер на Паралимпийских играх Мишель Дегаспери заявил РИА Новости, что рад участию российских спортсменов в соревнованиях.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. Дегаспери носит шляпу с флагами разных стран, в том числе и российским.
«
"Рад, что российские спортсмены здесь, рад, что они попали на Паралимпийские игры в Милане и Кортине. Русские, белорусы, спортсмены из других стран, потому что в мире всегда есть мир для всех. Привет с озера Тезеро!" - сказал Дегаспери.
Штендер ресторана в Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке
8 марта, 16:12
 
