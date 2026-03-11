https://ria.ru/20260311/volonter-2079936334.html
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде
Итальянский волонтер на Паралимпийских играх Мишель Дегаспери заявил РИА Новости, что рад участию российских спортсменов в соревнованиях. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
паралимпийские игры
вокруг спорта
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде
Итальянский волонтер с флагом России: рад, что россияне выступают на Играх