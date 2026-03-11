Рейтинг@Mail.ru
Украинцы усомнились в умственных способностях сотрудников Минобороны страны - РИА Новости, 11.03.2026
17:57 11.03.2026
Украинцы усомнились в умственных способностях сотрудников Минобороны страны
Украинцы усомнились в умственных способностях сотрудников Минобороны страны
Украинцы усомнились в умственных способностях сотрудников Минобороны страны

Украинцы в Threads усомнились в умственных способностях Минобороны страны

На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские пользовали соцсети Threads усомнились в умственных способностях сотрудников минобороны Украины, оставляющих оскорбительные комментарии под сообщениями про удар ВСУ по мирным жителям Брянска.
Многие пользователи соцсети выкладывали сообщения со словами соболезнований жертвам трагедии в Брянске. В комментариях к этим постам сотрудники, ведущие официальный аккаунт минобороны Украины, позволяли себе антироссийские и человеконенавистнические комментарии. РИА Новости насчитало по меньшей мере 10 таких комментариев. При этом ряд украинских пользователей задались вопросом об умственных способностях сотрудников, ведущих аккаунт минобороны Украины.
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

Украинские чиновники регулярно выступали с поддержкой ударов по гражданским объектам РФ.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ударов ВСУ по Брянску напомнил, что демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации.
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
