Кравцов рассказал, когда Минпросвещения подготовит единые школьные учебники
Кравцов рассказал, когда Минпросвещения подготовит единые школьные учебники - РИА Новости, 11.03.2026
Кравцов рассказал, когда Минпросвещения подготовит единые школьные учебники
Министерство просвещения РФ к 2028 году завершит подготовку единых школьных учебников по основным предметам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости, 11.03.2026
