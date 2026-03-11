https://ria.ru/20260311/tsska-2080011263.html
Призер ОИ гандболистка Михайличенко вернулась в ЦСКА после паузы в карьере
Московский ЦСКА объявил о возвращении Елены Михайличенко в гандбол после двухгодичной паузы в спортивной карьере, сообщается на сайте женской команды. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T16:47:00+03:00
спорт
россия
токио
елена михайличенко
гандбол
россия
токио
2026
спорт, россия, токио, елена михайличенко, гандбол
