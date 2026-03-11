Рейтинг@Mail.ru
Призер ОИ гандболистка Михайличенко вернулась в ЦСКА после паузы в карьере
16:47 11.03.2026
Призер ОИ гандболистка Михайличенко вернулась в ЦСКА после паузы в карьере
Призер ОИ гандболистка Михайличенко вернулась в ЦСКА после паузы в карьере
Московский ЦСКА объявил о возвращении Елены Михайличенко в гандбол после двухгодичной паузы в спортивной карьере, сообщается на сайте женской команды. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
спорт, россия, токио, елена михайличенко, гандбол
Спорт, Россия, Токио, Елена Михайличенко, Гандбол
Призер ОИ гандболистка Михайличенко вернулась в ЦСКА после паузы в карьере

ЦСКА объявил о возвращении гандболистки Михайличенко после двухгодичной паузы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕлена Михайличенко
Елена Михайличенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Елена Михайличенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА объявил о возвращении Елены Михайличенко в гандбол после двухгодичной паузы в спортивной карьере, сообщается на сайте женской команды.
В июне 2024 года Михайличенко приняла решение приостановить карьеру во второй раз. До этого в декабре 2023 года спортсменка приостановила карьеру по состоянию здоровья, а в марте 2024-го объявила о возвращении к соревнованиям.
"Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений", - заявила спортсменка.
Михайличенко 24 года, в составе ЦСКА она стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей трех Кубков и двух Суперкубков страны. Вместе со сборной России спортсменка стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
