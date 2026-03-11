Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тегеран предъявил Вашингтону три требования для возобновления переговоров, сообщил Al Mayadeen.
"Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента ливанского телеканала в ИРИ.
Военная операция США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Накануне КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".
Командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет бить снарядами с боевой частью менее тонны.
