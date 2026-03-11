Рейтинг@Mail.ru
Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 11.03.2026 (обновлено: 10:35 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/trebovaniya-2079857693.html
Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ
Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ
Тегеран предъявил Вашингтону три требования для возобновления переговоров, сообщил Al Mayadeen. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:12:00+03:00
2026-03-11T10:35:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире
сша
израиль
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079842221.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079755924.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, иран, в мире, сша, израиль, корпус стражей исламской революции
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, В мире, США, Израиль, Корпус стражей исламской революции

Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тегеран предъявил Вашингтону три требования для возобновления переговоров, сообщил Al Mayadeen.
«
"Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента ливанского телеканала в ИРИ.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный урон от ответа Ирана
Вчера, 04:30
Военная операция США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне
10 марта, 17:13
Накануне КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".
Командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет бить снарядами с боевой частью менее тонны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИранВ миреСШАИзраильКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала