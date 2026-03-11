В России начали пересаживать почку по ОМС

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

"С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка - 419, из них 27 - детям", - сказал Готье

Он добавил, что себестоимость одной такой операции составляет больше миллиона рублей, сейчас все проводится за счет государства.

"Даже если случай требует специфического дополнительного лечения перед пересадкой органа - оно проводится бесплатно, как и обследования, пребывание в стационаре, наблюдение и медикаменты после операции", - отметил Готье.

По словам трансплантолога, регламент лечения для пациента остался прежним: получить направление и обратиться за помощью в профильный центр.