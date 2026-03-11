Рейтинг@Mail.ru
В России начали пересаживать почку по ОМС - РИА Новости, 11.03.2026
02:23 11.03.2026 (обновлено: 09:17 11.03.2026)
В России начали пересаживать почку по ОМС
В России начали пересаживать почку по ОМС
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:23:00+03:00
2026-03-11T09:17:00+03:00
2026
В России начали пересаживать почку по ОМС

Хирурги во время операции
Хирурги во время операции . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье.
"С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка - 419, из них 27 - детям", - сказал Готье.
Врачи Республиканской клинической больницы с пациентом, которому была проведена пересадка почки в Бурятии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию
17 апреля 2025, 11:35
Он добавил, что себестоимость одной такой операции составляет больше миллиона рублей, сейчас все проводится за счет государства.
"Даже если случай требует специфического дополнительного лечения перед пересадкой органа - оно проводится бесплатно, как и обследования, пребывание в стационаре, наблюдение и медикаменты после операции", - отметил Готье.
По словам трансплантолога, регламент лечения для пациента остался прежним: получить направление и обратиться за помощью в профильный центр.
"Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ – это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами", - заключил Готье.
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС
26 февраля, 03:31
 
