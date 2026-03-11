Испания вообще не сотрудничает с США и плохо относится к НАТО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Испания вообще не сотрудничает с Соединенными Штатами и плохо относится к НАТО, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
Премьер Испании Педро Санчес в среду подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов, при этом он выразил уверенность, что давление или принуждение не могут быть способом взаимодействия между союзниками.
"Я думаю, Испания вообще не сотрудничает (с США - ред.). Думаю, они ведут себя очень плохо, совсем нехорошо. Мы можем прекратить торговлю с ними", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер добавил, что Испания плохо относится к НАТО.
"Они получают защиту и не хотят платить свою долю", - уточнил Трамп.
Президент США назвал фантастическим испанский народ, но указал, что у страны не такое хорошее руководство.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заверял, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Отношения между Мадридом и Вашингтоном в последние недели оказались в центре внимания на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против ИРИ. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.