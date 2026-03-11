Рейтинг@Mail.ru
Состояние Трампа за год выросло на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.03.2026
04:49 11.03.2026
Состояние Трампа за год выросло на 1,4 миллиарда долларов
Состояние Трампа за год выросло на 1,4 миллиарда долларов
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
forbes
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, forbes
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Forbes
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа за год выросло на 1,4 миллиарда долларов, достигнув 6,5 миллиардов, сообщает журнал Forbes со ссылкой на свой рейтинг богатейших миллиардеров мира.
"Согласно последнему рейтингу миллиардеров мира, президент теперь стоит 6,5 миллиардов долларов, что на 1,4 миллиарда долларов больше, чем год назад", - пишет издание.
По данным журнала, в 2025 году Трамп занимал 700-е место в рейтинге около 3,4 тысячи богатейших миллиардеров мира, теперь же он поднялся до 645-го места. Отмечается, что рост состояния американского лидера вызван в основном его действиями в криптоиндустрии - продажей токенов и акций одно время полностью принадлежавшей ему холдинговой компании World Liberty Financial, а также получением дохода от оставшейся в его собственности доли.
Кроме того, как сообщает Forbes, в подсчетах также учитывается решение суда в Нью-Йорке, благодаря которому Трампу не пришлось платить 517 миллионов долларов с процентами, а также рост в цене принадлежащей ему недвижимости, включая поля для гольфа и прозванное "зимним Белым домом" поместье Мар-а-Лаго. Как сообщает издание, в 1985 году Трамп купил его примерно за 10 миллионов долларов, однако сейчас его стоимость составляет около 560 миллионов, что почти на 200 миллионов больше, чем в 2025 году.
