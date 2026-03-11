Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой
12:03 11.03.2026 (обновлено: 14:13 11.03.2026)
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой - РИА Новости, 11.03.2026
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на надвигающийся в ЕС энергетический кризис, посчитала предложение о возврате к импорту энергоресурсов из... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, россия, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой

Фон дер Ляйен посчитала план возврата к топливу из РФ стратегической ошибкой

© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на надвигающийся в ЕС энергетический кризис, посчитала предложение о возврате к импорту энергоресурсов из России "стратегической ошибкой".
"Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и слабыми. Поэтому мы должны придерживаться курса нашей долгосрочной стратегии", — заявила она на пленарной сессии Европейского парламента.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России также подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фон дер Ляйен теряет поддержку даже среди своих сторонников, пишет Politico
Вчера, 11:39
 
В миреРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
