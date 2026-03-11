Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россияне сообщили о масштабном сбое в Telegram, следует из данных сервиса Detector404.
Почти 1,5 тысячи жалоб поступило за сутки и более 950 — за последний час. Большая их часть приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл. При этом более половины указали на неполадки в работе сайта, а почти четверть — мобильного приложения.
Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram
28 февраля, 15:33
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений в работе мессенджера стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как сообщал РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
5 марта, 22:17