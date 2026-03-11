Рейтинг@Mail.ru
В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров
14:50 11.03.2026 (обновлено: 15:38 11.03.2026)
В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров
В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров
В Тегеране проходят похороны высокопоставленных иранских командиров, погибших в ходе конфликта с США и Израилем, начавшегося 28 февраля, передает корреспондент... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:50:00+03:00
2026-03-11T15:38:00+03:00
В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров

РИА Новости: в Тегеране проходят похороны высокопоставленных иранских командиров

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. В Тегеране проходят похороны высокопоставленных иранских командиров, погибших в ходе конфликта с США и Израилем, начавшегося 28 февраля, передает корреспондент РИА Новости в иранской столице.
Среди погибших, чьи похороны проходят в среду, - начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также ряд других военачальников. Такую информацию передавали иранские СМИ.
В процессии, по оценкам корреспондента, принимают участие тысячи человек. Облаченные в траурные черные цвета, они собрались на одной из центральных площадей Тегерана - "Энгелаб", которая чаще всего принимает провластные митинги и мероприятия.
Жители несут с собой флаги исламской республики, портреты погибших, а перед площадью установлен огромный плакат с изображением бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который являлся также главнокомандующим вооруженными силами Ирана до того, как погиб в результате атаки США и Израиля.
Его похороны, однако, были отложены на неопределенный срок: как объяснили в Тегеране, из-за необходимости подготовить "инфраструктуру". Удары, которым Тегеран по-прежнему подвергается, не назывались властями в качестве причины переноса мероприятия.
У некоторых в руках есть изображения Моджтабы Хаменеи - сына погибшего руководителя и преемника на этом посту. Однако сам Моджтаба Хаменеи после избрания в ночь на 8 марта на публике пока не появлялся.
