В Иране проходят похороны высокопоставленных командиров

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. В Тегеране проходят похороны высокопоставленных иранских командиров, погибших в ходе конфликта с США и Израилем, начавшегося 28 февраля, передает корреспондент РИА Новости в иранской столице.

Его похороны, однако, были отложены на неопределенный срок: как объяснили в Тегеране, из-за необходимости подготовить "инфраструктуру". Удары, которым Тегеран по-прежнему подвергается, не назывались властями в качестве причины переноса мероприятия.

У некоторых в руках есть изображения Моджтабы Хаменеи - сына погибшего руководителя и преемника на этом посту. Однако сам Моджтаба Хаменеи после избрания в ночь на 8 марта на публике пока не появлялся.