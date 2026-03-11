Рейтинг@Mail.ru
"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:37 11.03.2026
"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских
"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских
фигурное катание
спорт
россия
ссср
татьяна тарасова
этери тутберидзе
евгений плющенко
россия
ссср
спорт, россия, ссср, татьяна тарасова, этери тутберидзе, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Россия, СССР, Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что за многолетнюю карьеру от нее не ушел ни один спортсмен и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко придется сделать определенные выводы после того, как его академию покинули чемпион России по прыжкам Никита и София Сарновские.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Сарновский и его сестра София после ухода из академии Евгения Плющенко будут тренироваться у Этери Тутберидзе. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова после возобновления карьеры снова начала заниматься у Тутберидзе, хотя до этого принимала активное участие в ледовых шоу Плющенко.
"Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил", - сказала Тарасова, комментируя ситуацию с уходом Сарновских из академии Плющенко.
Никите Сарновскому 18 лет, в 2026 году он стал чемпионом России по прыжкам. Также он является победителем Финала Гран-при России среди юниоров сезона-2024/25. София Сарновская в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.
Фигурист Никита Сарновский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Стала известна причина ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе
10 марта, 22:48
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСССРТатьяна ТарасоваЭтери ТутберидзеЕвгений Плющенко
 
