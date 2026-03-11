"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что за многолетнюю карьеру от нее не ушел ни один спортсмен и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко придется сделать определенные выводы после того, как его академию покинули чемпион России по прыжкам Никита и София Сарновские.