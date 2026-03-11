"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что за многолетнюю карьеру от нее не ушел ни один спортсмен и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко придется сделать определенные выводы после того, как его академию покинули чемпион России по прыжкам Никита и София Сарновские.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Сарновский и его сестра София после ухода из академии Евгения Плющенко будут тренироваться у Этери Тутберидзе. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова после возобновления карьеры снова начала заниматься у Тутберидзе, хотя до этого принимала активное участие в ледовых шоу Плющенко.
"Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил", - сказала Тарасова, комментируя ситуацию с уходом Сарновских из академии Плющенко.
Никите Сарновскому 18 лет, в 2026 году он стал чемпионом России по прыжкам. Также он является победителем Финала Гран-при России среди юниоров сезона-2024/25. София Сарновская в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.