Сын Жириновского проиграл судебный спор о недвижимости - РИА Новости, 11.03.2026
18:26 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sud-2080040180.html
Сын Жириновского проиграл судебный спор о недвижимости
Сын Жириновского проиграл судебный спор о недвижимости
Сын Жириновского проиграл судебный спор о недвижимости

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлег Эйдельштейн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олег Эйдельштейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая обязала сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (он же известен под фамилией Эйдельштейн) вернуть недвижимость истцу, сообщили РИА Новости в областном суде.
"Московский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции по иску Холодова Алексея Витальевича к Жириновскому Олегу Владимировичу об обязании возвратить недвижимое имущество, приобретенное ответчиком... Суд оставил постановление суда первой инстанции в силе, апелляционную жалобу Жириновского без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.
Вокруг какой именно недвижимости возник спор в суде не уточнили.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Одинцовский городской суд 28 ноября 2025 года удовлетворил иск Холодова к Жириновскому. В качестве третьих лиц по делу были привлечены ЛДПР и еще один сын Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев).
Владимир Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
