Сын Жириновского проиграл судебный спор о недвижимости

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая обязала сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (он же известен под фамилией Эйдельштейн) вернуть недвижимость истцу, сообщили РИА Новости в областном суде.