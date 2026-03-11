Рейтинг@Mail.ru
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ssha-2080040516.html
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.03.2026
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном
Британский экс-посол в США Питер Мандельсон, ушедший в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:28:00+03:00
2026-03-11T18:28:00+03:00
в мире
сша
великобритания
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076266365_0:0:2026:1141_1920x0_80_0_0_160ee6e92c3f6fd7b0f96061b0424c2f.jpg
https://ria.ru/20260311/britanija-2080027034.html
https://ria.ru/20260310/post-2079590838.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076266365_19:0:1820:1351_1920x0_80_0_0_820ac2269672fdc98cff9c11252ffb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, США, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном

РИА Новости: Мандельсон требовал $730 тыс пособий перед уходом из-за Эпштейна

© REUTERS / Chris J RatcliffeПитер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Chris J Ratcliffe
Питер Мандельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Британский экс-посол в США Питер Мандельсон, ушедший в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, требовал "золотой парашют" в размере более чем 547 тысяч фунтов стерлингов (более 730 тысяч долларов) при увольнении, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Британия знала о связи экс-посла в США с Эпштейном до его назначения
Вчера, 17:33
"Переговоры начались с просьбы сотрудника выплатить оставшуюся часть заработной платы за четыре года работы вперед. Сумма составила бы 547 201 фунт стерлингов", - говорится в документах, относящихся к увольнению Мандельсона.
В итоге, согласно документам, опальный лейборист получил всего 75 тысяч фунтов: около 40 тысяч выплатили в качестве зарплаты на три месяца вперед, а около 35 тысяч он получил в качестве выходного пособия.
Как следует из документов британского МИД, чиновники считали, что решение об увольнении необходимо принять как можно скорее, и что быстрое согласование выходного пособия позволило бы завершить процесс без дальнейших задержек или затрат.
В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал премьер Соединенного Королевства Кир Стармер, кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном
10 марта, 01:54
 
В миреСШАВеликобританияДжеффри ЭпштейнКир СтармерГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала