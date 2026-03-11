Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Британский экс-посол в США Питер Мандельсон, ушедший в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, требовал "золотой парашют" в размере более чем 547 тысяч фунтов стерлингов (более 730 тысяч долларов) при увольнении, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.

"Переговоры начались с просьбы сотрудника выплатить оставшуюся часть заработной платы за четыре года работы вперед. Сумма составила бы 547 201 фунт стерлингов", - говорится в документах, относящихся к увольнению Мандельсона.

В итоге, согласно документам, опальный лейборист получил всего 75 тысяч фунтов: около 40 тысяч выплатили в качестве зарплаты на три месяца вперед, а около 35 тысяч он получил в качестве выходного пособия.

Как следует из документов британского МИД, чиновники считали, что решение об увольнении необходимо принять как можно скорее, и что быстрое согласование выходного пособия позволило бы завершить процесс без дальнейших задержек или затрат.

В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал премьер Соединенного Королевства Кир Стармер , кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном