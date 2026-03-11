Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди тайно переехала на военную базу, расположенную вблизи Вашингтона, из-за угроз в ее адрес, а также из-за критики в связи с расследованием дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Бонди переехала из своей квартиры в городе в течение последнего месяца в связи с рядом угроз, о которых федеральные правоохранительные органы сообщили ее сотрудникам, включая усиление критики в адрес Бонди, а также угрозы, переданные чиновниками Управления по борьбе с наркотиками", — пишет газета.
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпштейна
14 июля 2025, 16:38
Кроме того, на фоне широкого общественного резонанса вокруг дела Эпштейна профильный комитет конгресса вызвал генпрокурора на закрытые слушания, чтобы потребовать отчет о расследовании и публикации материалов.
Газета также отмечает, что среди других чиновников, сменивших место жительства, были главный советник президента по вопросам внутренней политики Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио; министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и военный министр Пит Хегсет.
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля, 15:48