Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 11.03.2026 (обновлено: 10:32 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/ssha-2079849072.html
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ
Генпрокурор США Пэм Бонди тайно переехала на военную базу, расположенную вблизи Вашингтона, из-за угроз в ее адрес, а также из-за критики в связи с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:12:00+03:00
2026-03-11T10:32:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джеффри эпштейн
стивен миллер
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079873852_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_97227cf0dd5332a53c1cecb2d7131929.jpg
https://ria.ru/20250714/epstin-2029056957.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072239568.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079873852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b9f9d7641931ad9e2b90baa77bd4a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, стивен миллер, марко рубио
В мире, США, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Стивен Миллер, Марко Рубио
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ

NYT: генпрокурор США Бонди тайно переехала на военную базу из-за угроз

© AP Photo / Alex BrandonГенпрокурор США Пэм Бонди
Генпрокурор США Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Генпрокурор США Пэм Бонди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди тайно переехала на военную базу, расположенную вблизи Вашингтона, из-за угроз в ее адрес, а также из-за критики в связи с расследованием дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Бонди переехала из своей квартиры в городе в течение последнего месяца в связи с рядом угроз, о которых федеральные правоохранительные органы сообщили ее сотрудникам, включая усиление критики в адрес Бонди, а также угрозы, переданные чиновниками Управления по борьбе с наркотиками", — пишет газета.
Генпрокурор США Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпштейна
14 июля 2025, 16:38
Кроме того, на фоне широкого общественного резонанса вокруг дела Эпштейна профильный комитет конгресса вызвал генпрокурора на закрытые слушания, чтобы потребовать отчет о расследовании и публикации материалов.
Газета также отмечает, что среди других чиновников, сменивших место жительства, были главный советник президента по вопросам внутренней политики Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио; министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и военный министр Пит Хегсет.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля, 15:48
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джеффри ЭпштейнСтивен МиллерМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала