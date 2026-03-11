Поражение неизбежно. США готовы сдаться Ирану, пока не поздно

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Окружение Дональда Трампа просит его как можно скорее завершить войну с Ираном, чтобы избежать крупных неприятностей, утверждают американские СМИ. Экономический кризис и отсутствие ясных целей военной операции уже раскололи Республиканскую партию. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.

Пора домой

По сведениям The Wall Street Journal, советники президента США опасаются, что затяжной конфликт взвинтит цены на нефть, из-за чего Республиканская партия проиграет парламентские выборы в ноябре. При этом эксперты указали изданию: пока Тегеран обстреливает американские военные объекты в соседних странах, а Израиль бомбит Иран, Соединенные Штаты вряд ли смогут покинуть театр боевых действий.

Что касается самого Трампа, то он сообщил о скором выполнении поставленных перед военными задач. Быстрее, чем планировалось. По его словам, Тегеран якобы лишился почти всех вооруженных сил, включая ракетные войска и флот.

"Думаю, многие цели войны достигнуты, мы очень близки к этому. Мы везде уничтожаем беспилотники, равно как и цеха по их производству. Если вы изучите вопрос, то увидите, что в военном отношении там ничего не осталось", — заверил журналистов хозяин Белого дома.

Между тем, по данным WSJ, в Вашингтоне рассчитывали, что операция в Иране пройдет по похожему с Венесуэлой сценарию. Ликвидация верховного лидера Али Хаменеи должна была запустить цепочку событий, ведущую к падению правящего режима и приходу к власти людей, готовых к сотрудничеству с США. Как известно, вместо этого 86-летнего главу государства заменил его сын Моджтаба Хаменеи, придерживающийся консервативных взглядов и близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Но Трамп не унывает и, как пишет газета, готов поддержать убийство Хаменеи-младшего. Правда, руками не американцев, а израильтян. Он предупредил: у любого нового главы исламской республики возникнут проблемы, если его политика не устроит США.

Философский спор

В то же время СМИ сообщают о разладе в Белом доме. Вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая перед Международной ассоциацией пожарных, признался, что устал от политики.

"Я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы", — сказал он.

Это прозвучало на фоне слухов о том, что Вэнс теряет влияние в команде Трампа. Как напоминает издание The Atlantic, во время президентской гонки он уверял избирателей, что США не нападут на Иран, а прямое столкновение Тель-Авива с Тегераном называл прологом к третьей мировой. Кроме того, говорил, что Вашингтону пора прекратить играть роль "мирового полицейского" и отозвать молодежь с зарубежных военных баз, так как она нужнее на родине.

Трамп признал расхождения с вице-президентом по Ирану. Но в итоге Вэнс поддержал решение о нанесении ударов и действовал в рамках общей линии администрации, заверил глава государства.

Один из видных сторонников республиканцев, журналист Такер Карлсон, которого Трамп недавно "исключил" из движения MAGA, жестко осудил массовое убийство школьниц в Иране.

"Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее", — подчеркнул он.

По школе ударили дважды с интервалом в 40 минут. Двойное попадание не может быть случайным, отметил журналист. Сначала били по девочкам, а потом по тем, кто спасали раненых.

План-капкан

Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева считает раскол американской элиты вполне закономерным. С одной стороны, в Белом доме есть те, кто готовы во всем поддерживать Израиль, не считаясь с последствиями, с другой — американцы хотят понять, каков план президента.

"Команда Трампа никак не может определиться с продолжительностью боевых действий. Говорили про пару недель, потом — четыре, шесть, а на днях президент заявил, что все идет с опережением графика, скоро война закончится. И никто не в состоянии назвать цели операции, ради чего Белый дом спровоцировал глобальный кризис на нефтяном рынке, не говоря уже об ударах по ближневосточным союзникам США. Одно ясно: иранский режим не пал и не собирается этого делать. Тегеран готов стоять до конца, нанося серьезный экономический ущерб противникам. В Вашингтоне явно рассчитывали на другое", — рассуждает эксперт.

Вместе с тем Царегородцева не исключает, что Трамп выйдет из конфликта в одностороннем порядке под предлогом достижения целей операции. Что касается последствий, то с ними придется разбираться странам Ближнего Востока. Израиль может продолжить самостоятельно бомбить Иран или тоже отрапортует о победе и сосредоточится на Ливане.

Американист Алексей Черняев подчеркивает: изоляционисты потеряли доверие к Трампу. Пусть в более мягкой форме, но лидеры MAGA в личных беседах с президентом говорят то же самое, что публично сформулировал Карлсон.

"Если хозяин Белого дома это проигнорирует, Республиканская партия провалится на выборах. Трамп выиграл только благодаря поддержке MAGA, но из-за Ирана он ее лишился", — говорит политолог.