"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение московского "Спартака" по поводу назначения пенальти в ворота "красно-белых" в матче против тольяттинского "Акрона", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Спартак" 9 марта на своем поле обыграл "Акрон" (4:3) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи Инал Танашев на 57-й минуте игры при счете 3:1 в пользу "красно-белых" после вмешательства судей, ответственных за систему видеоассистента рефери (VAR), назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал нападающий Нелсон Беншимол.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по поводу назначения пенальти в матче против "Акрона", - сообщили в пресс-службе РФС.
"Спартак", набрав 35 очков, занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" 14 марта сыграют в гостях с петербургским "Зенитом".
Также ЭСК РФС рассмотрит обращение "Сочи" из-за засчитанного на 62-й минуте гола в матче против "Нижнего Новгорода" (1:2) и удаление нападающего ЦСКА Лусиано Гонду на 15-й минуте московского дерби против "Динамо" (1:4).