"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
15:13 11.03.2026
"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче
"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче
спорт, российский футбольный союз (рфс), акрон, лусиано гонду, спартак москва, акрон (тольятти), зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), Акрон, Лусиано Гонду, Спартак Москва, Акрон (Тольятти), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче

"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за судейства в победном матче против "Акрона"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики ФК "Спартак"
Болельщики ФК Спартак - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики ФК "Спартак". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение московского "Спартака" по поводу назначения пенальти в ворота "красно-белых" в матче против тольяттинского "Акрона", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Спартак" 9 марта на своем поле обыграл "Акрон" (4:3) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи Инал Танашев на 57-й минуте игры при счете 3:1 в пользу "красно-белых" после вмешательства судей, ответственных за систему видеоассистента рефери (VAR), назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал нападающий Нелсон Беншимол.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по поводу назначения пенальти в матче против "Акрона", - сообщили в пресс-службе РФС.
"Спартак", набрав 35 очков, занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" 14 марта сыграют в гостях с петербургским "Зенитом".
Также ЭСК РФС рассмотрит обращение "Сочи" из-за засчитанного на 62-й минуте гола в матче против "Нижнего Новгорода" (1:2) и удаление нападающего ЦСКА Лусиано Гонду на 15-й минуте московского дерби против "Динамо" (1:4).
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного
Вчера, 13:40
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)АкронЛусиано ГондуСпартак МоскваАкрон (Тольятти)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
