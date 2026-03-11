Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!" - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 11.03.2026 (обновлено: 10:15 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/simferopol-2079882527.html
В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!"
В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!" - РИА Новости, 11.03.2026
В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!"
Автопробег, посвященный 12-годовщине воссоединения с Россией, стартовал в Симферополе, конечный пункт прибытия – Москва, сообщил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:14:00+03:00
2026-03-11T10:15:00+03:00
россия
республика крым
симферополь
юрий нимченко
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967781231_0:129:3411:2048_1920x0_80_0_0_1bda5b2d8e87cb8a0318710eb593ed15.jpg
https://ria.ru/20260310/zaschita-2079619539.html
россия
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967781231_680:0:3411:2048_1920x0_80_0_0_e9f9c69923cf423be2d8fe11e0478eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, симферополь, юрий нимченко, владимир путин, оон
Россия, Республика Крым, Симферополь, Юрий Нимченко, Владимир Путин, ООН
В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!"

РИА Новости: автопробег "Крым – Россия! Навсегда!" стартовал в Симферополе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастники патриотического автопробега
Участники патриотического автопробега - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Участники патриотического автопробега . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Автопробег, посвященный 12-годовщине воссоединения с Россией, стартовал в Симферополе, конечный пункт прибытия – Москва, сообщил РИА Новости первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики, участник автопробега Сергей Двуреченский.
"Автопробег "Крым – Россия! Навсегда!" по случаю 12-й годовщины воссоединения с Россией стартовал в среду из Симферополя. Его маршрут пройдет через Анапу, Крымск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару. Конечный пункт прибытия – Москва", - сказал Двуреченский.
По его словам, по пути следования участники автопробега посетят населенные пункты, улицы, площади, скверы, объекты инфраструктуры, носящие наименование "Крым" или связанные с его историей. Для участия в автопробеге из Симферополя стартовало пять автомобилей. В составе делегации 15 человек, включая сенатора от исполнительной власти Крыма Юрия Нимченко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о предотвращении новых атак на Крымский мост
10 марта, 09:52
 
РоссияРеспублика КрымСимферопольЮрий НимченкоВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала