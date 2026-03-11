В Симферополе стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Автопробег, посвященный 12-годовщине воссоединения с Россией, стартовал в Симферополе, конечный пункт прибытия – Москва, сообщил РИА Новости первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики, участник автопробега Сергей Двуреченский.
"Автопробег "Крым – Россия! Навсегда!" по случаю 12-й годовщины воссоединения с Россией стартовал в среду из Симферополя. Его маршрут пройдет через Анапу, Крымск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару. Конечный пункт прибытия – Москва", - сказал Двуреченский.
По его словам, по пути следования участники автопробега посетят населенные пункты, улицы, площади, скверы, объекты инфраструктуры, носящие наименование "Крым" или связанные с его историей. Для участия в автопробеге из Симферополя стартовало пять автомобилей. В составе делегации 15 человек, включая сенатора от исполнительной власти Крыма Юрия Нимченко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".