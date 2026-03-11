https://ria.ru/20260311/shkoly-2079954748.html
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов
общество
россия
владимир путин
технологии
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников", - сказал министр.
Кравцов назвал МАХ защищенным мессенджером.
"Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем", - заключил министр на встрече с главой государства.