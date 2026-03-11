Рейтинг@Mail.ru
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 11.03.2026 (обновлено: 16:10 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/shkoly-2079954748.html
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов - РИА Новости, 11.03.2026
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов
Все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:59:00+03:00
2026-03-11T16:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
технологии
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079949984_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_4ed920289dd91ff258855d931b4c753c.jpg
https://ria.ru/20260311/max-2079923247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079949984_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_1b94b2b2c4af3a0d8e9c12c7556776c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, технологии, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов

Кравцов: все российские школы перешли на мессенджер MAX

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников", - сказал министр.
Кравцов назвал МАХ защищенным мессенджером.
"Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем", - заключил министр на встрече с главой государства.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
Вчера, 12:25
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТехнологииОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала