Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников", - сказал министр.

Кравцов назвал МАХ защищенным мессенджером.