Рейтинг@Mail.ru
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:00 11.03.2026 (обновлено: 20:21 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/sarnovskie-2080033033.html
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе
Евгений Плющенко недоумевает о того, что к Этери Тутберидзе "побежали" ученики, в которых он вкладывался годами. РИА Новости Спорт рассказывает о реальных... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T18:00:00+03:00
2026-03-11T20:21:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
этери тутберидзе
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071569677_0:0:2913:1638_1920x0_80_0_0_137489d9b9c93903d77c7555b5e4d6df.jpg
https://ria.ru/20260309/gumennik-2079551650.html
https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079534576.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071569677_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6dcabc68dab2583cfcd49c42d7deca70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, этери тутберидзе, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе

Никита и София Сарновские перешли из академии Плющенко к Тутберидзе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Евгений Плющенко недоумевает о того, что к Этери Тутберидзе "побежали" ученики, в которых он вкладывался годами. РИА Новости Спорт рассказывает о реальных причинах ухода Сарновских.

"Карьере пришел конец"

Современный мир фигурного катания стал похож на трансферный рынок в футболе. Условно говоря, есть непримиримые топ-клубы, но игроки со спокойной душой могут поиграть за карьеру во всех из них. Представить подобное в фигурном катании совсем недавно было невозможно, но настала новая реальность.

Но кое-какие переходы все еще удивляют. Например, уход Никиты и Софии Сарновских от Плющенко к Тутберидзе, о чем сообщил источник РИА Новости. Случаи трансферов по этому направлению уже достаточно, и сами по себе они вряд ли способны впечатлить. Но Сарновские с Плющенко, кажется, уже давно ментально срослись - настолько, что за все 7 лет работы не возникало и мысли, что они могут тренироваться где-то еще.
За эти годы было всякое. Самым перспективным из семейства Сарновских (двое мальчиков и девочка) был старший ребенок - Кирилл. По юниорам он неплохо зарекомендовал себя, но стабильными четверными не обзавелся. Затем возникла тяжелая травма ноги, операции, шурупы... Карьере пришел конец.
Сейчас Кирилл - тренер в "Ангелах Плющенко". Причем ситуация с уходом младшего брата и сестры на его перспективы в школе, как говорят источники, никак не повлияла.
Где-то в период, когда на "нет" стал сходить Кирилл, из-за спины выскочил Никита. Как свидетельствуют знающие люди, незадолго до этого парень собирался заканчивать с фигурным катанием - перспектив нет, четверные не прыгаются. Зачем оно все? Вмешалась Яна Рудковская, замотивировавшая Никиту денежным призом. Так появились четверные прыжки, а с ними - и титулы.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурист Никита Сарновский
Фигурист Никита Сарновский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурист Никита Сарновский
Сказать, что Никита Сарновский фигурист с полным набором, язык, разумеется, не поворачивается. Хореография, чувство музыки - нет, это вам не сюда. При этом уходит из "Ангелов" он одним из лучших прыгунов России. На данный момент владеет всеми видами четверных - и показывает их на соревнованиях. С месяц назад он в упорной борьбе забрал титул чемпиона страны по прыжкам - и в этой победе нашел отражение не только его несомненный талант, но и работа тренерского штаба.
Источники рассказывают, что именно на том прыжковом чемпионате пошли первые реальные контакты со школой Тутберидзе. Вероятно, Этери Георгиевну впечатлило выступление Никиты, и тренера трудно в этом винить. Кто ж не впечатлится таким прыгуном?
Впрочем, демонизировать тренеров за приглашения фигуристов из других штабов не стоит - как минимум потому, что этим занимаются все. Главное не "не сделать", а "не попасться". Но сами Сарновские не похожи на тех, кто постоянно ходит между тренерами в поисках лучшей жизни. Семь лет у одного специалиста - срок по современным меркам не просто большой, а гигантский.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
9 марта, 19:10

Куски коричневой массы от мамы Иры

Возможно, дело в результатах. Никита в целом провел отличный сезон (но мог лучше выступить на чемпионате России - лишь 11 место), а вот София, кажется, могла бы в дебютном юниорском сезоне достичь большего. Впрочем, стоит ли оно того? Соревновательный год заканчивается не так уж плохо, перспективы имеются. Штучный подход, небольшая конкуренция в группе, все тренеры в доступе - пространство для рывка солидное.
Словом, будто бы если дело и в результатах, то эта причина не такая уж объективная (хотя спортсменам, разумеется, виднее). А вот вторая, о которой сообщил источник РИА Новости, уже кажется реальной проблемой. Переходу могла поспособствовать мать другой фигуристки "Ангелов" Елены Костылевой – Ирина.
© Фото : Социальные сети Ирины КостылевойМама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Социальные сети Ирины Костылевой
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Долгое время семейство Сарновских было для Ирины врагом #1, и она не стеснялась сообщать об этом миру в соцсетях. Словесные конструкции, летевшие в ту же маленькую Софию, как куски коричневой массы, даже приводить стыдно. Вполне возможно, что родителям Сарновских стало элементарно страшно за своих детей. И если так, тогда обвинять их в свершении перехода будто бы даже неразумно.
В любом случае за тем, как будет развиваться их карьера дальше, будет интересно посмотреть. Ранее мы много говорили о том, как спортсмены Тутберидзе приживаются в новой среде. Теперь подобный эксперимент предстоит пройти спортсменам Плющенко.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Миллионерша будет мыть унитаз: за что накажут фигуристку-чемпионку
9 марта, 16:44
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЭтери ТутберидзеАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала