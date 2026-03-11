Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Евгений Плющенко недоумевает о того, что к Этери Тутберидзе "побежали" ученики, в которых он вкладывался годами. РИА Новости Спорт рассказывает о реальных причинах ухода Сарновских.

"Карьере пришел конец"





Но кое-какие переходы все еще удивляют. Например, уход Никиты и Софии Сарновских от Плющенко к Тутберидзе, о чем сообщил источник РИА Новости. Случаи трансферов по этому направлению уже достаточно, и сами по себе они вряд ли способны впечатлить. Но Сарновские с

Сейчас Кирилл - тренер в "Ангелах Плющенко". Причем ситуация с уходом младшего брата и сестры на его перспективы в школе, как говорят источники, никак не повлияла.

Где-то в период, когда на "нет" стал сходить Кирилл, из-за спины выскочил Никита. Как свидетельствуют знающие люди, незадолго до этого парень собирался заканчивать с фигурным катанием - перспектив нет, четверные не прыгаются. Зачем оно все? Вмешалась Яна Рудковская, замотивировавшая Никиту денежным призом. Так появились четверные прыжки, а с ними - и титулы.

Сказать, что Никита Сарновский фигурист с полным набором, язык, разумеется, не поворачивается. Хореография, чувство музыки - нет, это вам не сюда. При этом уходит из "Ангелов" он одним из лучших прыгунов России. На данный момент владеет всеми видами четверных - и показывает их на соревнованиях. С месяц назад он в упорной борьбе забрал титул чемпиона страны по прыжкам - и в этой победе нашел отражение не только его несомненный талант, но и работа тренерского штаба.

Источники рассказывают, что именно на том прыжковом чемпионате пошли первые реальные контакты со школой Тутберидзе . Вероятно, Этери Георгиевну впечатлило выступление Никиты, и тренера трудно в этом винить. Кто ж не впечатлится таким прыгуном?

Впрочем, демонизировать тренеров за приглашения фигуристов из других штабов не стоит - как минимум потому, что этим занимаются все. Главное не "не сделать", а "не попасться". Но сами Сарновские не похожи на тех, кто постоянно ходит между тренерами в поисках лучшей жизни. Семь лет у одного специалиста - срок по современным меркам не просто большой, а гигантский.

Куски коричневой массы от мамы Иры

Возможно, дело в результатах. Никита в целом провел отличный сезон (но мог лучше выступить на чемпионате России - лишь 11 место), а вот София, кажется, могла бы в дебютном юниорском сезоне достичь большего. Впрочем, стоит ли оно того? Соревновательный год заканчивается не так уж плохо, перспективы имеются. Штучный подход, небольшая конкуренция в группе, все тренеры в доступе - пространство для рывка солидное.

Словом, будто бы если дело и в результатах, то эта причина не такая уж объективная (хотя спортсменам, разумеется, виднее). А вот вторая, о которой сообщил источник РИА Новости, уже кажется реальной проблемой. Переходу могла поспособствовать мать другой фигуристки "Ангелов" Елены Костылевой – Ирина.

Долгое время семейство Сарновских было для Ирины врагом #1, и она не стеснялась сообщать об этом миру в соцсетях. Словесные конструкции, летевшие в ту же маленькую Софию, как куски коричневой массы, даже приводить стыдно. Вполне возможно, что родителям Сарновских стало элементарно страшно за своих детей. И если так, тогда обвинять их в свершении перехода будто бы даже неразумно.