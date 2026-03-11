Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ к 2030 году необходимо довести до 50%, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев

Он выступил на итоговой коллегии Росавиации , которая прошла в Москве . В мероприятии приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин и глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Виталий Савельев: к 2030 году необходимо довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%", - говорится в сообщении Минтранса РФ к коллегии Росавиации.

Он напомнил, что в 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,9 миллиона пассажиров, сохранив устойчивость отрасли.

Савельев, пишет Минтранс, отметил слаженную работу перевозчиков, экипажей и аэропортов.

По указу президента России Владимира Путина , добавляет Минтранс в сообщении к выступлению Савельева, к 2030 году необходимо увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года.

Для достижения целевых показателей в том числе реализуется нацпроект "Эффективная транспортная система": до 2030 года предстоит модернизировать не менее 75 аэродромов, в том числе через ГЧП. Уже подписано три концессии из 28 запланированных.

Создан Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. За счет сборов за аэронавигационное обслуживание планируется выполнить капремонт не менее 56 аэродромов до 2030 года.