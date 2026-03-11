https://ria.ru/20260311/samolety-2079907475.html
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов - РИА Новости, 11.03.2026
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ к 2030 году необходимо довести до 50%, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:44:00+03:00
2026-03-11T11:44:00+03:00
2026-03-11T12:03:00+03:00
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов
Савельев: доля отечественных самолетов в авиапарке должна достичь 50% к 2030 г
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ
к 2030 году необходимо довести до 50%, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев
.
Он выступил на итоговой коллегии Росавиации
, которая прошла в Москве
. В мероприятии приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин
и глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Виталий Савельев: к 2030 году необходимо довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%", - говорится в сообщении Минтранса РФ к коллегии Росавиации.
Он напомнил, что в 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,9 миллиона пассажиров, сохранив устойчивость отрасли.
Савельев, пишет Минтранс, отметил слаженную работу перевозчиков, экипажей и аэропортов.
По указу президента России Владимира Путина
, добавляет Минтранс в сообщении к выступлению Савельева, к 2030 году необходимо увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года.
Для достижения целевых показателей в том числе реализуется нацпроект "Эффективная транспортная система": до 2030 года предстоит модернизировать не менее 75 аэродромов, в том числе через ГЧП. Уже подписано три концессии из 28 запланированных.
Создан Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. За счет сборов за аэронавигационное обслуживание планируется выполнить капремонт не менее 56 аэродромов до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин в 2024 году в рамках майского указа о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%.