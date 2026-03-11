Рейтинг@Mail.ru
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 11.03.2026 (обновлено: 12:03 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/samolety-2079907475.html
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов - РИА Новости, 11.03.2026
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов
Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ к 2030 году необходимо довести до 50%, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:44:00+03:00
2026-03-11T12:03:00+03:00
россия
москва
виталий савельев
владимир путин
андрей никитин (политик)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
https://ria.ru/20251007/rosaviatsija-2046946302.html
https://ria.ru/20260122/samolet-2069450544.html
https://ria.ru/20260204/savelev-2072120405.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, виталий савельев, владимир путин, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Россия, Москва, Виталий Савельев, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Савельев рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов

Савельев: доля отечественных самолетов в авиапарке должна достичь 50% к 2030 г

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Суперджет-100" в небе
Пассажирский самолет Суперджет-100 в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет "Суперджет-100" в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ к 2030 году необходимо довести до 50%, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.
Он выступил на итоговой коллегии Росавиации, которая прошла в Москве. В мероприятии приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин и глава ведомства Дмитрий Ядров.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку
7 октября 2025, 21:46
"Виталий Савельев: к 2030 году необходимо довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%", - говорится в сообщении Минтранса РФ к коллегии Росавиации.
Он напомнил, что в 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,9 миллиона пассажиров, сохранив устойчивость отрасли.
Савельев, пишет Минтранс, отметил слаженную работу перевозчиков, экипажей и аэропортов.
По указу президента России Владимира Путина, добавляет Минтранс в сообщении к выступлению Савельева, к 2030 году необходимо увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным
22 января, 00:29
Для достижения целевых показателей в том числе реализуется нацпроект "Эффективная транспортная система": до 2030 года предстоит модернизировать не менее 75 аэродромов, в том числе через ГЧП. Уже подписано три концессии из 28 запланированных.
Создан Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. За счет сборов за аэронавигационное обслуживание планируется выполнить капремонт не менее 56 аэродромов до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин в 2024 году в рамках майского указа о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%.
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли
4 февраля, 10:57
 
РоссияМоскваВиталий СавельевВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала